Главная задача военной операции на Украине на 2023 год выполнена, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил. По его словам, она заключалась в срыве контрнаступления украинской армии.

«Основные усилия в уходящем году были сосредоточены на достижении целей специальной военной операции. Главная из них — сорвать громко заявленное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление Вооруженных сил Украины. Эта задача успешно выполнена», — сказал Шойгу (цитата по «Интерфаксу»).

Как отметил глава Минобороны, этому способствовало несколько факторов:

создание эффективной системы оборонительных рубежей,

высокая боеспособность всех частей и подразделений,

надежность и результативность российской военной техники,

«умелые и решительные» действия российских военных.

Шойгу добавил, что президент России Владимир Путин «высоко оценил работу руководства и личного состава Министерства обороны, поблагодарил за добросовестное выполнение поставленных задач».

По словам министра обороны, российские войска последовательно идут к достижению заявленных целей военной операции, а также постоянно занимают более выгодные позиции и расширяют подконтрольные территории на всех направлениях.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не собирается отказываться от целей военной операции. Во время прямой линии, прошедшей 14 декабря, президент уточнял, что речь идет о денацификации и демилитаризации Украины, а также ее нейтральном статусе.

По оценке Путина, армия России владеет инициативой на линии соприкосновения, тогда как украинская сторона «несет тяжелые потери» и в значительной степени растратила свои резервы. По состоянию на середину декабря в зоне боевых действий на Украине находится 617 тыс. российских военных.