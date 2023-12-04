Под конец второго года военных действий на Украине в публичном поле возобновились дискуссии о возможности мирных переговоров между сторонами конфликта. Лидеры России и Украины в своих высказываниях допускают подобный исход, ― но с оговорками, заведомо неприемлемыми для оппонентов. На Западе сомневаются, что достижение мира возможно в ближайшее время. Что об этом в последнее время говорили в Москве и Киеве, а также США и Европе, ― в материале RTVI.

Публичные переговоры, репарации, никаких переговоров

Заявления украинских политиков за последние недели варьировались ― от предложения президента Владимира Зеленского провести публичные переговоры до его же слов о том, что в нынешнем положении переговоры с Россией невозможны вообще.

В середине ноября Зеленский заявил, что получал от лидеров других стран «сигналы», что российский лидер Владимир Путин готов начать прямые переговоры. Украинский президент предложил провести их в публичной форме, поскольку Россия «публично ведет» боевые действия на Украине.

В Кремле заявили, что такой формат трудно представить, поскольку «публичных переговоров не бывает», и сочли слова Зеленского доказательством того, что Киев на самом деле не настроен договариваться.

«Однозначно одно: украинская сторона не хочет никаких переговоров, специальная военная операция продолжается, ее цели должны быть достигнуты», ― сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Позицию Украины по вопросу переговоров он охарактеризовал фразой «семь пятниц на неделе» и предположил, что повлиять на Киев «при желании» могли бы США.

Сам Путин в заявлениях по поводу прекращения военных действий неизменно подчеркивает, что Москва никогда не была против мирного соглашения, но Зеленский закрыл для Украины этот путь своим запретом. Речь идет об указе Зеленского от 30 сентября 2022 года, который «констатирует невозможность» проведения переговоров с Владимиром Путиным.

«Если украинская сторона хочет реально переговорного процесса, то нужно делать это не какими-то театральными жестами, а нужно первое, что сделать, — отменить декрет президента Украины, запрещающий вести переговоры», ― заявил Путин 18 ноября.

Спустя несколько дней, 22 ноября, президент России снова упомянул это обстоятельство во время выступления на саммите лидеров стран «большой двадцатки». Путин в своей речи призвал «думать о том, как прекратить трагедию» боевых действий на Украине, но подчеркнул, что «не Россия, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса».

Заместитель министра юстиции Укрнаины Ирина Мудра в интервью изданию «Цензор.нет» 24 ноября заявила о невозможности мирного соглашения, если Россия не возьмет на себя обязательство по выплате репараций. Официальный представитель МИД России Мария Захарова связала высказывание Мудры с тем, что Украина находится в «состоянии агонии» и в «пропасти».

«Поэтому слушать или тем более анализировать скрупулезно каждое заявление, которое делает тот или иной политический деятель на Украине, — это и не нужно, и вредоносно», ― сказала Захарова «Известиям».

30 ноября газета Nikkei Asia опубликовала интервью с Зеленским, в котором украинский лидер назвал мирные переговоры невозможными в нынешних условиях. «Мы не можем признать наши территории территориями Российской Федерации», — сказал он.

Стамбульское соглашение и уступки, которых «больше никогда не будет»

Тема переговоров вышла на новый виток после публикации интервью лидера фракции «Слуга народа» в Верховной Раде и участника российско-украинских переговоров 2022 года Давида Арахамии телеканалу «1+1». В беседе нардеп заявил, что Россия была готова прекратить боевые действия весной прошлого года, если бы Украина согласилась на нейтральный статус и отказалась от намерения вступить в НАТО.

Киев не согласился, поскольку в таком случае пришлось бы менять Конституцию Украины, где прописан путь страны в НАТО, объяснил Арахамия. Кроме того, у властей не было уверенности, что Россия сдержит обещания, добавил депутат.

Однако наибольший резонанс вызвали его слова о том, что продолжать боевые действия Зеленского убедил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Нардеп отрицал в интервью, что украинская делегация готова была подписать соглашение на условиях Москвы, в том числе потому, что не имела юридического права на это.

Говоря о роли западных советников в переговорном процессе, Арахамия заявил, что они не принимали решений, а только давали Киеву рекомендации. В частности «фактически посоветовали не идти в эфемерные гарантии безопасности» с российской стороной, пояснил депутат.

В России же высказывания Арахамии восприняли именно как фактическое признание того, что украинские власти не самостоятельны в принятии решений.

«Все это еще раз подтверждает марионеточный характер режима Зеленского и полную зависимость от англосаксонских кукловодов, которые управляют им, как заблагорассудится», ― заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

В разговоре с RT дипломат обвинила Вашингтон и Лондон в том, что они «заблокировали, буквально запретили» Киеву вести переговоры с Россией, поскольку «переговоры — это путь к миру, деэскалации, остановке боевых действий, а им это было не нужно».

В похожем ключе высказался глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, помощник президента Владимир Мединский. Он обратил внимание на слова Арахамии о советниках, истолковав их так, что западные консультанты «отсоветовали Зеленскому подписывать мирный договор».

Предложенные Москвой условия Мединский назвал «взаимоприемлемыми», но президент Украины, по его словам, «выбрал войну». Теперь же мир с Украиной возможен «при полном выполнении задач и целей специальной военной операции», заявил помощник президента России.

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, комментируя интервью Арахамии, заявил в своем телеграм-канале, что стамбульские переговоры «вели к мирному соглашению на выгодных для нас условиях». По утверждению политика, сумма уступок со стороны России на стамбульских переговорах была больше, чем объем уступок со стороны Украины, и такого «больше никогда не будет».

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в свою очередь заявил, что «никаких “настоящих мирных переговоров” ни в феврале-марте 2022 года, ни в любое другое время, не говоря уже о сегодняшнем дне, не было и быть не могло». Возникающие в России разговоры о мире Подоляк считает попыткой «добиться тактической паузы» в военных действиях, чтобы подготовиться к новому этапу боев.

В начале декабря Подоляк заявил в интервью УНИАН, что в проекте мирного соглашения не было пункта о полном выводе российских войск в обмен на уступки со стороны Украины. По словам советника, задачей украинской делегации было не подписание договора, а попытка понять, какие политические цели преследует Россия. Второй задачей Киева Подоляк назвал стремление получить «оперативную паузу» в боевых действиях, чтобы провести «внутреннюю перегруппировку».

«Воевать до капитуляции»

В российских провоенных кругах возможность переговоров на текущем этапе отрицают, а главным условием мира называют капитуляцию нынешней власти в Киеве.

В конце ноября командир чеченского подразделения спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов спрогнозировал «очень серьезные результаты» в зоне военной операции к весне 2024 года, а также предположил, что к этому времени начнется более активное продвижение темы переговоров с Россией.

«А суть переговоров будет заключаться в обсуждении порядка капитуляции Украины. Уверен, что наша сторона не будет никаким образом договариваться и соглашаться с какими бы то ни было условиями украинской стороны. Поэтому говорить будем исключительно о капитуляции», ― написал Алаудинов в телеграм-канале.

Его позицию поддержала журналистка Анастасия Кашеварова. «Потому что — для чего тогда это все? За что гибли лучшие сыны Отечества? Перемирие — это будет плевок в могилы наших воинов», — считает она.

О невозможности переговоров заявил и глава Чечни Рамзан Кадыров. 30 ноября он опубликовал видео с Алаудиновым, в котором выразил необходимость «забрать все наши территории», а затем говорить о капитуляции украинских властей. До тех пор «мы должны воевать, воевать и еще отвоевать», сказал Кадыров.

«Заберем все наши территории, заберем и чуть подальше, чтобы нашим врагам не было так грустно. Мы еще раз должны объединиться вокруг нашего верховного главнокомандующего и в ближайшем будущем должны закончить с этой СВО. Мы, единственное, боимся, что мы сядем за стол переговоров. Вот что у нас на душе, — не хотим, чтобы переговоры шли с Украиной и с Западом», — сказал глава Чечни.

Он выразил уверенность, что «в ближайшем будущем будут прекрасные новости».

«И в первую очередь мы обязательно должны забрать Одессу и Харьков. После этого только можно говорить о вопросах капитуляции. А так мы должны воевать, воевать и еще отвоевать», ― заявил Кадыров.

«Минска-3 не будет»

Противники перемирия отрицают и возможность «заморозки» конфликта по примеру минских соглашений. Бывший помощник президента России Владислав Сурков исключил такой сценарий в своей колонке для издания «Актуальные комментарии».

«Многие на Банковой [в администрации президента Украины] тайком мечтают о Минске-3. Зря. И Минска-3 не будет. Россия давно уже не посредник, терпеливо разбирающий соседскую склоку. Россия теперь нетерпеливый участник большой борьбы, который возьмет свое», — написал он.

Сурков также назвал 2024 год «годом деградации и дезорганизации украинского подставного “государства”».

Заморозка конфликта по линии боевого соприкосновения будет означать, что «большая часть изначальных целей СВО останется недостигнутой», рассуждает военный эксперт Борис Рожин (телеграм-канал Colonelcassad). По его мнению, «вбросы» про заморозку происходят в период «очевидной слабости ВСУ» и «направлены на то, чтобы развести Россию на очередное бессмысленное “перемирие” аля-Минск, с вполне понятным и предсказуемым финалом».

В России «никто соглашаться на такой вариант не собирается», считает Рожин. «Уровень поддержки властей в стране сейчас достаточный, экономические возможности для длительной военной кампании направленной на достижение целей СВО, есть, армия постепенно учится, в том числе и на своих ошибках», — пишет эксперт.

Военный канал «Старше Эдды» считает возможные преложения о заморозке по линии соприкосновения «уловками», на которые «нельзя попадаться». «Прочный мир со счастливым будущим <…> возможен только после полной и окончательной капитуляции нынешнего киевского режима», — пишет канал.

«Сигналов к мирному соглашению нет»

24 немецкий таблоид Bild написал со ссылкой на источник, что власти США и Германии якобы намерены «принудить» Зеленского к переговорам с Россией, надавив на него путем сокращения поставок оружия и убедив в «бессмысленности продолжения» боевых действий.

В Белом доме и правительстве ФРГ отрицают эту информацию. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявил, что в Вашингтоне «не видят признаков того, что Россия готова рассмотреть возможность содержательных, подлинных переговоров о мире».

По словам О’Брайена, в Вашингтоне считают, что Путин готов «подождать еще как минимум год или больше», прежде чем задуматься о прекращении боевых действий. В таком случае бессмысленно «вести дискуссию», поскольку это «не диалог, а монолог капитуляции», заявил представитель Госдепа.

В США считают, что российский президент не пойдет на мирное соглашение, пока не станет ясно, кто возглавит Белый дом по итогам американских выборов в ноябре 2024 года.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг тоже низко оценил возможность мирных переговоров на данном этапе и отверг заявления о давлении на Украину со стороны членов альянса. По его словам, в НАТО не видят «никаких признаков того, что президент Путин планирует мир». Позиция Украины на возможных переговоров будет тем сильней, чем больше у нее будет военной поддержки со стороны союзников, заявил Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе 27 ноября.

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила 30 ноября на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, что для прекращения военных действий не нужны ни уступки со стороны Украины, ни переговоры, а только решение России.

«Тайные переговоры генералов»

1 декабря американский журналист Сеймур Херш заявил со ссылкой на источники о якобы начале тайных мирных переговоров с участием начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

По утверждению журналиста, участники переговоров якобы обсуждают возможность фиксации границ по текущей линии соприкосновения с сохранением за Россией Крыма, территорий Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик. В обмен на это Киев якобы требует от Москвы согласия на вступление Украины в НАТО, но с обязательством, что альянс не будет размещать в стране войска и наступательные вооружения.

Переговоры якобы ведутся вопреки возражениям Белого дома и Владимира Зеленского, говорится в статье Херша. По словам журналиста, некий американский чиновник рассказал ему, будто Зеленскому дали понять, что не ему, а «военным решать эту проблему, и переговоры продолжатся с вами или без вас».

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с «Лентой.ру» назвал заявления о тайных переговорах абсурдными. Все действия Москвы координируются президентом России Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу, отметил депутат.

По его словам, Россия готова к переговорам, но для этого должен быть отменен указ Зеленского о невозможности переговоров с Путиным.

«Главная задача России сегодня — решить вопросы специальной военной операции. <…> А главное условие переговоров — это безоговорочная капитуляция ВСУ», — заявил Швыткин.

В Кремле и Минобороны публикацию Херша не комментировали.