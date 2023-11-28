Если бы президент Украины Владимир Зеленский не отказался от мира с Россией “на взаимоприемлемых условиях”, он мог бы спасти сотни тысяч жизней солдат своей страны. Об этом заявил помощник президента России, руководитель российской делегации на переговорах с Украиной весной 2022 года Владимир Мединский, комментируя слова лидера фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии.

На минувшей неделе украинский политик рассказал об отказе Киева от подписания мирного договора с Москвой весной 2022 года после визита в украинскую столицу экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона — он предложил не подписывать составленный документ, а «просто воевать».

«Я глубоко убежден, что подпиши Киев мирный договор тогда на взаимоприемлемых условиях, он тем самым спас бы жизни сотен тысяч своих солдат. Но Зеленский выбрал войну. Эти откровения Арахамии, конечно, делают ему честь. Я добавлю только, что после 15 апреля, когда был готов предварительный текст мирного договора, в Киев приехал не только Борис Джонсон, а тут же спешно прилетели и главные «хозяева» — насколько я помню, глава Госдепартамента США, шеф Пентагона», — сказал Мединский, его слова приводит телеграм-канал “Пул №3”.

Помощник российского лидера также указал на то, что Арахамия сам признался, что «была сформирована какая-то группа советников, которые, собственно, и отсоветовали Зеленскому подписывать мирный договор». «Таким образом, шанс закончить войну был упущен», — добавил он.

Кроме того, Мединский рассказал о требованиях России к Украине в тот период. На переговорах в Стамбуле Москва, в частности требовала от Киева признания Крыма российским, а также отказа Украины от вступления в НАТО.

«В числе безусловных требований с нашей стороны было признание российского суверенитета над Крымом, признание независимости республик Донбасса, далее был большой ряд гуманитарных требований, но мы исходили из защиты русскоязычного населения Донбасса», — уточнил он.

По словам Мединского, цели завоевать Украину у России никогда не было.

«Мир России с Украиной возможет при полном выполнении задач и целей СВО. Мое личное глубокое убеждение, что мы с Украиной имеем общее историческое прошлое, мы один народ, и в нас неизбежное общее историческое будущее», — заключил руководитель российской делегации на российско-украинских переговорах.

Встреча российской и украинской делегаций прошла в Стамбуле в конце марта 2022 года. По ее итогам Россия решила прекратить наступление по киевскому и черниговскому направлениям. Летом того же года российские и украинские официальные лица неоднократно заявляли, что переговоры между Москвой и Киевом фактически не ведутся. Стороны обвиняли друг друга в срыве переговоров.

В середине ноября 2023 года украинский президент на встрече с представителями африканских СМИ отметил, что Киев не может согласиться на заморозку военного конфликта с Москвой, потому что это будет патовой ситуацией. По словам главы государства, замороженный конфликт — это «та же война, но без возможности ответить врагу», «без надежды на будущее, без надежды на инвестиции». Он добавил, что Украина находилась в такой ситуации с 2014 года.

Позднее в беседе с журналистами Fox News и The Sun Владимир Зеленский заявил, что военные действия в его стране завершатся не так быстро, как хотелось бы. Он обратил внимание на то, что люди относятся к происходящему «как к кино, и ждут, что в событиях не будет длинных пауз, что картинка перед глазами будет всегда меняться, каждый день будут какие-то сюрпризы», однако это «ежедневный тяжелый труд».

При этом украинский лидер заверил, что Киев не будет стремиться заключить мир с Москвой «любой ценой». По его словам, начать полноценные мирные переговоры можно только после вывода российской армии с украинской территории.