Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британской газете The Sun сказал, что его страна не будет стремиться заключить мир с Москвой «любой ценой». По его словам, начать полноценные мирные переговоры можно только после вывода российской армии с украинской территории.

«Трудно ли на поле боя? Да. Но заводить сейчас дружбу или садиться за стол переговоров с Россией? Нет», — подчеркнул глава государства.

Зеленский пояснил, что среди союзников Украины усиливается сомнение в том, что ВСУ смогут «изгнать российские войска», но это обстоятельство никак не скажется на позиции Киева.

«Нам нужно добиться большего успеха на поле боя. И мы сделаем это, мы вернем свои земли, мы будем сражаться за них до конца», — подчеркнул он.

Зеленский также считает, что Россия будет продолжать военную операции и предпринимать попытки наступательных действий еще длительное время. По его словам, это может завершиться только после того, как США и Китай «остановят Россию».

Президент Украины отметил, что «должен наступить момент», когда китайские и американские власти окажут давление на Москву и она задумается о прекращении боевых действий.

16 ноября Зеленский говорил, что Украина не может согласиться на заморозку военного конфликта с Россией, потому что это будет патовой ситуацией. Президент сравнил замороженный конфликт с вулканом, «который спит и точно проснется».

Позже он сказал, что военные действия в стране завершатся не так быстро, как хотелось бы. По словам Зеленского, люди относятся к происходящему «как к кино, и ждут, что в событиях не будет длинных пауз, что картинка перед глазами будет всегда меняться, каждый день будут какие-то сюрпризы». Однако это «ежедневный тяжелый труд», отметил президент Украины.