Военные действия на Украине завершатся не так быстро, как хотелось бы. Об этом заявил на встрече с журналистами Fox News и The Sun президент Украины Владимир Зеленский, сообщает офис главы государства.

По его словам, люди относятся к происходящему «как к кино, и ждут, что в событиях не будет длинных пауз, что картинка перед глазами будет всегда меняться, каждый день будут какие-то сюрпризы». Однако это «ежедневный тяжелый труд», отметил Зеленский.

«И завершится все не так быстро, как нам хотелось бы, но мы не имеем права опускать рук и не сделаем этого», — добавил украинский президент.

15 ноября на встрече с африканскими журналистами в Киеве Зеленский заявил, что Украина не может позволить себе патовую ситуацию на фронте и замораживание конфликта, поэтому его «надо заканчивать». По его словам, окончанием конфликта можно будет считать выполнение условий Киева об «уважении территориальной целостности и устава ООН», а также о выводе российских войск.

В начале сентября Зеленский заявил в интервью The Economist, что не хочет думать о длительном конфликте, но он сам «эмоционально» к этому готов, и его команда тоже должна быть готова. При этом он отверг идею пойти на соглашение с президентом России Владимиром Путиным, заявив, что военные действия продолжатся, «пока Россия остается на украинской территории».

В конце августа Зеленский допустил в интервью португальскому телеканалу RTP, что военные действия могут закончиться в 2023 году, если Украина будет продвигаться на поле боя и «давить» на Россию. По его словам, значение также имеет западная поддержка и продвижение украинской «формулы мира». Затягиванию конфликта, по его мнению, способствуют замедление на фронте и блэкауты на Украине.