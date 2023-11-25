Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в Киев весной 2022 года убедил президента Украины Владимира Зеленского отказаться от мирного соглашения с Россией и продолжить военные действия. Об этом в интервью украинскому телеканалу «1+1» рассказал лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде и участник российско-украинского переговорного процесса Давид Арахамия.

По его словам, боевые действия могли закончиться весной прошлого года, если бы Украина согласилась на нейтралитет. «Цель России была додавить нас, чтобы мы взяли нейтралитет. Это было главное для них: они были готовы закончить войну, если мы примем нейтралитет, как Финляндия когда-то. И дадим обязательство, что не будем вступать в НАТО. Это основное», — рассказал Арахамия.

Отвечая на вопрос о том, почему Киев не согласился на предложенные Москвой условия, депутат отметил, что для этого нужно было бы изменить Конституцию страны. «Наш путь в НАТО прописан в Конституции. Во-вторых, не было и нет веры в россиян, что они все сделают. Это можно сделать, если есть гарантии безопасности. Они зашли неготовыми, а могли выйти и потом зайти готовыми. Уверенности в том, что этого бы не произошло, нет», — пояснил он.

Арахамия рассказал, что в период обсуждения «Стамбульского договора» в украинскую столицу посетил занимавший тогда должность премьер-министра Великобритании Борис Джонсон. По утверждению лидера фракции «Слуга народа», тогда Джонсон призвал Зеленского не подписывать какие-либо соглашения с Россией и «просто воевать».

Президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на саммите G20 22 ноября, призвал мировых лидеров начать думать о прекращении «трагедии» боевых действий на Украине. Российский лидер сослался на выступления «некоторых коллег» по Большой двадцатке, которые выражали потрясение в связи с «продолжающейся агрессией России на Украине».

Признав, что украинский конфликт оборачивается гибелью людей, президент России подчеркнул, что «кровавый переворот на Украине в 2014 году» и последующая «война киевского режима против своего народа на Донбассе» должны потрясать мировую общественность не меньше. В качестве аналогичного примера он привел нынешнее «истребление гражданского населения в Палестине, в секторе Газа».