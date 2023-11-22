Президент России Владимир Путин призвал лидеров стран Большой двадцатки начать думать о прекращении «трагедии» боевых действий на Украине, цитирует его выступление на саммите организации сайт Кремля.

Российский лидер сослался на выступления «некоторых коллег» по G20, которые выражали потрясение в связи с «продолжающейся агрессией России на Украине».

«Да, конечно, военные действия — это всегда трагедия конкретных людей, конкретных семей да и страны в целом. И, безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию. Кстати говоря, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Это не Россия, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса. И более того, был подписан указ, декрет главы государства, запрещающий вести с Россией такие переговоры», — заявил Путин.

За последние дни Киев сделал несколько заявлений по поводу переговоров с Москвой. В интервью американскому телеканалу FoxNews президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность рассмотреть предложенный Дональдом Трампом план мирного урегулирования конфликта с Россией, предупредив при этом, что Киев не готов ни к каким террориальным уступкам. В интервью британской газете The Sun украинский лидер заявил, что категорически не готов заключать мир с Россией «любой ценой», а несколькими днями ранее он признавался иностранным журналистам, что военные действия, очевидно, прекратятся не так скоро, как хотелось бы.

Признав, что украинский конфликт оборачивается гибелью людей, он подчеркнул, что «кровавый переворот на Украине в 2014 году» и последующая «война киевского режима против своего народа на Донбассе» должны потрясать мировую общественность не меньше. В качестве аналогичного примера он привел нынешнее «истребление гражданского населения в Палестине, в секторе Газа».

«А то, что врачам приходится делать детям операции, полостные операции, действовать скальпелем по детскому телу без наркоза — это не потрясает? А то, что генеральный секретарь ООН сказал, что Газа превратилась в огромное детское кладбище, — это не потрясает?» — обратился к лидерам стран Большой двадцатки Путин.

При этом основную часть своего выступления президент России посвятил макроэкомике. Он отметил, что на фоне сложившейся ситуации требуются коллективное вмешательство и «консенсусные решения» для стабилизации глобальной экономики, которая оказалась под влиянием турбулентности на рынках и «хронических проблем в международном финансовом секторе». Путин подчеркнул, что Россия продолжает выполнять взятые на себя обязательства в сфере энергетической и продовольственной безопасности — в частности, отправляя в нуждающиеся страны корабли с бесплатным российским зерном.

В нынешних экономических проблемах и испытываемом мировой экономикой «колоссальном стрессе» президент России винит непродуманную макроэкономическую политику некоторых государств, которая проводилась в том числе в связи с пандемией COVID-19.

«Не наши действия и не наши попытки добиться справедливости на Украине, нет, — именно действия крупнейших экономик мира. И как результат — повышение ключевых процентных ставок. Из-за этого больше всего пострадали беднейшие страны, конечно. Негативный эффект продолжают оказывать неправомерные ограничения в сфере торговли, ангажированная климатическая повестка некоторых стран в угоду укреплению собственной конкурентоспособности», — изложил Путин свое видение текущей ситуации в мировой экономике.

Он обвинил западные страны в использовании «недобросовестных методов конкурентной борьбы» ради получения преимуществ — в разрушении транспортно-логистических цепочек и каналов международных расчетов, а также в совершении актов государственного терроризма. В качестве примера таких терактов Путин привел подрыв газопроводов «Северный поток» на дне Балтийского моря.

По словам российского лидера, Россия выступает за восстановление «духа открытого и взаимовыгодного международного экономического сотрудничества, основывающегося на нормах Устава ООН и принципах коллегиальной и взаимоуважительной совместной работы», — в частности, за перезапуск ВТО в полном объеме, с арбитражной функцией этой организации. Таким образом удастся добиться «действенной оптимизации системы глобального экономического управления», убежден Путин.

Он также призвал G20 увеличить роль развивающихся экономик в мировых финансовых институтах — МВФ и Всемирном банке, чтобы ресурсы этих организаций использовались в интересах «действительно нуждающихся стран и регионах», вместо того чтобы тратиться на достижение «конъюнктурных политических целей».

Путин заверил страны Большой двадцатки в готовности России к участию в решении перечисленных им задач, в том числе в формате БРИКС, влияние которого «растет, особенно с учетом процесса его расширения», а также к вкладу в «сбалансированное достижение Целей устойчивого развития, сохранение климата и биоразнообразия нашей планеты, цифровую трансформацию мировой экономики, обеспечение продовольственной и энергетической безопасности».

Путин сообщил лидерам стран G20, что в России «большинство государственных услуг населению предоставляется в электронном виде», поскольку в стране «уделяется приоритетное внимание развитию цифровой общественной инфраструктуры и укреплению информационной безопасности». Он также анонсировал выход России на углеродную нейтральность не позднее 2060 года в рамках глобальных усилий по борьбе с климатическими изменениями.

Кроме того, рассказал Путин, в России принимаются реальные меры для обеспечения «более активного участия женщин в экономике и в других сферах жизни», благодаря чему представительницы женского пола на сегодняшний день «занимают прочные и значимые позиции в государственном управлении, в бизнесе, руководят многими ведущими предприятиями, научными институтами и общественными организациями».