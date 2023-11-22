Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить план экс-президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию российско-украинского конфликта. Вместе с тем он предупредил, что Украина не согласится на территориальные уступки.

«Давайте поговорим с ним [с Трампом] и дадим ему возможность показать, каковы шаги в его формуле мира», — сказал Зеленский в интервью телеканалу Fox News.

Украинский президент подчеркнул, что готов обсудить конкретный план Трампа, если таковой имеется.

«Да, я готов. Конечно. Если у него есть конкретный мирный план, он может поделиться им со мной. Да, мы можем остановить эту [российскую военную операцию], если отдадим России Донбасс и Крым. На мой взгляд, наша страна не будет готова на такой мирный план. Это не мирный план», — сказал Зеленский.

Трамп уже не раз утверждал, что в случае, если бы он все еще занимал должность президента США, вооруженного конфликта между Россией и Украиной не произошло бы. По его словам, если бы боевые действия и начались во время его президентства, то он якобы смог бы добиться урегулирования «в течение 24 часов».

Президент России Владимир Путин в сентябре положительно оценил заявления Трампа о том, что он в сжатые сроки добился бы урегулирования конфликта.

«Мы слышим, что господин Трамп говорит, что он за несколько дней решит острые проблемы, в том числе и украинский кризис, ну, это не может не радовать, это хорошо», — сказал тогда Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (цитата по «Интерфаксу»).

Трамп после этого заявил, что ему понравилась оценка российского президента, но деталей своего плана раскрывать не стал.

«Мне нравится, что он [Путин] сказал это, потому что это означает, что я говорю правильные вещи. Я бы пригласил его в комнату, я бы пригласил Зеленского в комнату. Потом я собрал бы их вместе и договорился бы о сделке», — сказал Трамп в интервью телеканалу NBC.

Бывший президент также выразил мнение, что «никто не был более жестким по отношению к России», чем он.

После этого, в ноябре, Зеленский пригласил Трампа на Украину, пообещав объяснить ему, что невозможно завершить боевые действия за 24 часа.

«Если он [Трамп] сможет приехать сюда, мне понадобится 24 минуты — да, 24 минуты, не больше. <…> 24 минуты, чтобы объяснить президенту Трампу, что он не может управиться с этим [военным конфликтом]. Он не может принести мир из-за Путина», — сказал Зеленский в интервью NBC.