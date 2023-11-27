Власти США и Германии отрицают ограничение военной помощи Украине с целью подтолкнуть ее к началу переговоров с Россией. Так в Вашингтоне и Берлине прокомментировали статью немецкого издания Bild «Новый секретный план Шольца и Байдена».

В Белом доме заверили, что информация, изложенная в «интригующей заметке» Bild, не соответствует действительности. Об этом на телефонном брифинге 27 ноября заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.

Отвечая на вопросы журналистов, связанные с поездкой главы Госдепартамента Энтони Блинкена в Европу на этой неделе, американский дипломат подчеркнул, что США всегда настаивали на праве Украины самой определять условия завершения конфликта.

«Другая реальность здесь заключается в том, что мы не видим признаков того, что Россия готова рассмотреть возможность содержательных, подлинных переговоров о мире», — отметил О’Брайен (цитата по ТАСС).

Аналогичный по содержанию комментарий к статье Bild дало и правительство ФРГ по запросу издания Deutsche Welle (DW)*. В ответе немецких властей говорится, что Германия, как и США, с самого начала российской военной операции на Украине была привержена «прекращению агрессии и достижению справедливого мира», который «не может быть навязан» Киеву.

Свое расследование Bild опубликовал 24 ноября. Источник газеты в правительственных кругах утверждал, что власти США и ФРГ собираются по сути принудить президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией, надавив на него путем сокращения поставок оружия и убедив в «бессмысленности продолжения» боевых действий.

По словам собеседника издания, Вашингтон и Берлин также рассматривают «план Б» по заморозке украинского конфликта на текущих позициях. При этом, подчеркивал Bild, ни канцлер ФРГ Олаф Шольц, ни президент США Джо Байден не собиратся предъявлять Зеленскому требования о начале переговоров с Москвой.

Немецкая газета писала, что США и Германия являются крупнейшими поставщиками оружия Украине, но сейчас Берлин озабочен тем, чтобы в сложившейся на фронте «мрачной» ситуации, при которой «российские войска, пусть и медленно, но продвигаются вперед», побудить Киев занять «стратегически выгодную переговорную позицию». По словам источника Bild, администрация Байдена и офис Шольца координируют меры, которые предпринимают для достижения этой цели.

На прошлой неделе издание Bild сообщило со ссылкой на один источник, что Берлин и Вашингтон планируют фактически вынудить Зеленского пойти на переговоры, используя в качестве рычага поставки оружия. Собеседник Bild также утверждал, что у Германии и США якобы существует «план Б», заключающийся в заморозке конфликта на нынешних рубежах.

Еще в начале ноября телеканал NBC сообщил, ссылаясь на источники, что американские и европейские чиновники якобы обсуждают с украинским правительством мирные переговоры с Россией.

11 ноября о возможности переговоров между Москвой и Киевом заявлял президент Франции Эмманюэль Макрон. При этом он подчеркивал, что решение о том, вступать в переговорный процесс или нет, должна принимать только сама Украина. Несколькими днями ранее президент Чехии Петр Павел прогнозировал, что в 2024 году могут появиться «зачатки переговоров» по урегулированию военного конфликта, поскольку «время работает на Россию, имеющую более мощную мобилизационную базу людских ресурсов».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в тот же день заявил, что его страна не собирается «попадать в ловушку» переговоров. Он напомнил тем, «у кого короткая память», что «в период с 2014 по 2022 год Украина провела около 200 раундов переговоров с Россией».

Президент Украины Владимир Зеленский отрицал сообщения СМИ о том, что страны Запада пытаются склонить его к переговорам с Москвой о территориях. По его словам, он не знает, «кто это публикует» и «для чего это делается». «Чтобы мы сейчас сели с Россией, разговаривали и что-то ей отдавали — не будет такого», — отметил украинский лидер 4 ноября на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве.

* внесено Минюстом России в реестр иноагентов.