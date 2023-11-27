Подписание мирового соглашения невозможно, если Россия не возьмет на себя обязательство по выплате репараций, заявила заместитель украинского министра юстиции Ирина Мудра, ее цитирует издание «Страна».

По словам чиновницы, на вариант соглашения без репараций не согласны ни Киев, ни «мировое сообщество». Мудра напомнила, что комитет по внешним связям при Палате представителей США одобрил законопроект, позволяющий России вернуть частичный доступ к замороженным за рубежом активам на двух условиях — при прекращении военной операции и выплате репараций Украине.

«Если Россия думает, что подпишет мировое соглашение без репараций — не подпишет. Украина никогда не пойдет на это. И мир не уйдет, потому что кто-то должен эти репарации выплатить. Если не Россия, то кто?» — заявила Мудра.

Еще в мае 2022 года президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что на восстановление страны после военной операции потребуется $600 млрд и вкладываться в это придется всей Европе и России — путем выплаты репараций. «Я уверен, что после победы мы сделаем все достаточно быстро, и Украина будет еще более красивая, чем раньше», — заявлял украинский лидер.

О неизбежности выплаты репараций Москвой Киеву в сентябре на Генассамблее ООН говорил президент Польши Анджей Дуда. «Россия должна Украине выплачивать репарации. Без репарации нет справедливости <…> Это касается не только сегодняшнего дня, но и нерешенных вопросов прошлого. Я говорю это как президент страны, которая пострадала во время Второй мировой войны», — рассуждал он в своем выступлении.

В ноябре 2022 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, обязывающую России возместить Украине ущерб, нанесенный в ходе военной операции. В документе содержался призыв создать «международный орган» для проведения оценки нанесенного украинской стороне урона и контроля за выплатами.

Кремль заявил, что организаторы резолюции пытаются «совершить грабеж». Резолюцию поддержали 94 страны, против выступили 14 стран, 73 воздержались от голосования. The Washington Post отмечала, что это был самый низкий уровень поддержки из всех принятых Генассамблеей после начала военной операции пяти резолюций по Украине.