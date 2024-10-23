Часть немецких патрульных противолодочных самолетов Boeing P-8 Poseidon разместят на авиабазе Лоссимут в Шотландии, их целью будет отслеживание местоположения российских подводных лодок и «защита Северной Атлантики». Об этом пишут издания The New York Times (NYT) и Bild со ссылкой на оборонное соглашение, заключенное между ФРГ и Великобританией.

В среду, 23 октября, министр обороны Германии Борис Писториус и глава британского оборонного ведомства Джон Хили подписали пакт о сотрудничестве «Соглашение Тринити-хаус» (Trinity House Agreement) по названию исторического здания в британской столице. где был подписан документ. Соглашение предполагает сотрудничество Берлина и Лондона во всех сферах обороны: в воздухе, на суше, в море, космосе и киберпространстве.

О чем договорились Германия и Британия

В рамках соглашения стороны, в частности, договорились:

— сотрудничать в области разработки военных транспортных средств, беспилотников, систем ПВО;

— обеспечить возможность наносить удары в глубине территории потенциального противника (Deep Precision Strike): разработать новые дальнобойные ракеты, обладающие большей дальностью и точностью, чем ракетные системы дальнего радиуса действия, стоящие на вооружении сейчас (в том числе Storm Shadow);

— совместно проводить учения на восточном фланге НАТО с целью эффективного сдерживания в случае нападения на территорию альянса;

— объединить усилия по мониторингу подводных угроз с целью защиты критической инфраструктуры на дне Северного моря;

— усилить поддержку Украины: работать над оснащением переданных Киеву немецких вертолетов Sea King современными ракетными системами и изучить новые возможности в области предоставления бронетехники и БПЛА;

— разработать стратегии и тактики для будущих наземных операций при поддержке искусственного интеллекта;

— организовать новые переговорные форматы для укрепления сотрудничества.

Как уточняет Bild, с целью защиты северной части Атлантического океана стороны договорились о периодическом размещении немецких самолетов-разведчиков Boeing P-8 Poseidon («Посейдон») на авиабазе Лоссимут на северо-востоке Шотландии. По информации издания, первая поставка «Посейдонов» ожидается весной 2025 года.

Кроме того, в соответствии с пактом, немецкая оборонная компания Rheinmetall откроет в Великобритании завод по производству артиллерийских стволов, который, согласно задумке, позволит создать более 400 рабочих мест.

Цели соглашения

Как пишет NYT, подписание оборонного соглашения между Германией и Британией «отражает растущую обеспокоенность Европы глобальными угрозами безопасности, особенно со стороны России». По данным The Times, в Лондоне договор рассматривают как первый шаг к полномасштабному пакту о безопасности и обороне с Евросоюзом.

В совместной статье для Handelsblatt Писториус и Хили выразили мнение, что в условиях растущей глобальной нестабильности и увеличения числа кризисов и конфликтов, в числе которых российско-украинский, более тесное сотрудничество в Европе и внутри НАТО сейчас важнее, чем когда-либо.

«Чтобы сдерживать наших противников, нам нужны совместные усилия и интегрированные силы. Поэтому Германия и Великобритания сегодня сближаются <…> Мы должны действовать, и мы должны действовать сообща», — отметили министры.

«Мы не должны воспринимать безопасность в Европе как нечто само собой разумеющееся. Россия ведет бои с Украиной, значительно увеличивает производство оружия и предпринимает гибридные атаки на наших партнеров в Восточной Европе», — приводит NYT слова Писториуса.

Глава немецкого военного ведомства также заявил, что скандинавские и балтийские союзники Германии заявляли об угрозе безопасности с момента присоединения Крыма к России в 2014 году, тогда как большая часть Европы реагировать не спешила. «Мы нажали на кнопку “дремать” и отвернулись, а другие страны не спали. Поэтому мы потеряли почти восемь лет, и теперь нам нужно ускориться», — сказал Писториус.

Хили назвал заключение пакта «важным моментом в отношениях с Германией» и выразил мнение, что оно укрепит европейскую безопасность. По его мнению, подписанное соглашение представляет собой первый полномасштабный договор об оборонном сотрудничестве между Берлином и Лондоном.

21 октября министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил об открытии штаб-квартиры ВМФ Германии CTF Baltic в восточногерманском городе Росток. Глава военного ведомства заявил, что этот шаг не нарушает никаких действующих договоров и связал такое решение с ростом напряженности в отношениях с Россией. По словам Писториуса, CTF Baltic будет играть важную роль в части реагирования на региональные вызовы, включая защиту интересов государств-членов НАТО «от агрессивных действий».

На следующий день МИД России вызвал посла ФРГ в России Александера Ламбсдорффа, где ему был заявлен решительный протест в связи с открытием военно-морского штаба в Восточной Германии. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что речь идет о размещении военной инфраструктуры НАТО на территории бывшей ГДР и обвинили немецкие власти в «грубом нарушении духа и буквы» «Договора 2+4». В свою очередь Берлин отверг претензии Москвы.