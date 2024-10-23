Открытие в восточногерманском городе Росток Балтийского командного оперативно-тактического соединения (CTF Baltic) не нарушает положения Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии («Договор 2+4»), поскольку штаб не является подразделением НАТО. Ранее МИД России выразил протест немецкому послу в связи с открытием CTF Baltic.

В Минобороны ФРГ заявили, что решили публично разъяснить ситуацию после того, как получили множество сообщений об открытии региональной тактической штаб-квартиры ВМФ Германии, главной задачей которой заявлена координация действий союзников по НАТО в акватории Балтийского моря.

«CTF Baltic не является подразделением НАТО <…> Это германская штаб-квартира. 27 военных из стран-партнеров являются офицерами по обмену и офицерами связи под немецким командованием», — говорится в заявлении ведомства, опубликованном в соцсети Х.

Это же следует из ответа, полученного РБК от немецкого посольства в России. В письме говорится, что «подчинение подразделений германских вооруженных сил структурам НАТО, в том числе на территории бывшей ГДР и Берлина, соответствует положениям Договора 2+4 (п. 1 абз. 3 ст. 5)».

Как отметили в дипмиссии, военно-морской штаб в Ростоке будет задействован в работе сил боевой готовности НАТО. В посольстве уточнили, что в CTF Baltic будут служить немецкие военнослужащие, иностранные офицеры, проходящие там службу по обмену, а также офицеры связи, которые «включаются в работу германского подразделения и поэтому находятся в подчинении командования бундесвера».

«Направление отдельных представителей вооруженных сил других стран — членов НАТО в рамках международного сотрудничества, о котором идет речь в данном случае, и в рамках которого иностранные офицеры по обмену и офицеры связи включаются в работу германского подразделения и поэтому находятся в подчинении командования бундесвера, не подпадает под действие Договора 2+4», — говорится в заявлении.

Таким образом, как утверждают в посольстве, Берлин не нарушает положения Договора (п. 3 абз. 3 ст. 5), согласно которому иностранные войска и ядерное оружие или его носители «не будут размещаться в ранее подконтрольной СССР Восточной Германии и развертываться там».

Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии («Договор 2+4») был подписан 12 сентября 1990 года в Москве между разделенными ГДР и ФРГ, а также четырьмя победившими во Второй мировой войне державами — Советским Союзом, США, Великобританией и Францией. Целью документа было объединение Германии и решение вопросов ее внешней политики: границ, принадлежности к международным блокам, сокращение вооружения. Согласно «Договору 2+4», после завершения вывода советских войск с территории бывшей ГДР и Восточного Берлина в этой части Германии могут размещаться формирования немецких вооруженных сил, приданные военным союзническим структурам таким же образом, как и формирования на остальной германской территории, но без носителей ядерного оружия.

Посол Германии в России Александер Ламбсдорфф, вызванный 22 октября в МИД России, в беседе с агентством dpa также отверг претензии Москвы.

«Направление подразделений ВС Германии в структуры НАТО прямо разрешается договором «2+4″, в том числе на территории бывшей ГДР и Берлина», — указал дипломат.

Об открытии штаб-квартиры ВМФ Германии CTF Baltic в Ростоке 21 октября объявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Он заявил, что этот шаг не нарушает никаких действующих договоров и связал такое решение с ростом напряженности в отношениях с Россией. По словам Писториуса, CTF Baltic будет играть важную роль в части реагирования на региональные вызовы, включая защиту интересов государств-членов НАТО «от агрессивных действий».

22 октября МИД России вызвал Ламбсдорффа, где ему был заявлен решительный протест в связи с открытием военно-морского штаба в Ростоке. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что речь идет о размещении военной инфраструктуры НАТО на территории бывшей ГДР и обвинили Берлин в «грубом нарушении духа и буквы» «Договора 2+4».

«В соответствии с положениями п. 3 ст. 5 [Германия] обязана не допускать размещения и развертывания иностранных войск на территории бывшей ГДР. Потребовали от Берлина незамедлительных и исчерпывающих разъяснений», — заявили в МИД.

В ведомстве добавили, что такой шаг «будет иметь самые негативные последствия и не останется без соответствующего ответа с российской стороны».