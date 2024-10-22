МИД России во вторник, 22 октября, вызвал посла Германии Александра Ламбсдорффа из-за создания в Ростоке на востоке ФРГ штаба морского командования НАТО. Дипломату был заявлен решительный протест, сообщило российское дипведомство.

«Послу было указано, что этот шаг правящих кругов ФРГ стал продолжением курса на ползучую ревизию итогов Второй мировой войны и милитаризацию страны», — сказано в заявлении ведомства.

МИД обвинил ФРГ в «грубом нарушении духа и буквы» Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии ( «Договор 2+4»), который 12 сентября 1990 года был подписан в Москве между разделенными ГДР и ФРГ и четырьмя победившими во Второй мировой войне державами — Советским Союзом, США, Великобританией и Францией.

«В соответствии с положениями п. 3 ст. 5 [Германия] обязана не допускать размещения и развертывания иностранных войск на территории бывшей ГДР. Потребовали от Берлина незамедлительных и исчерпывающих разъяснений», — отметили в МИД.

Размещение военной инфраструктуры НАТО на территории бывшей ГДР «будет иметь самые негативные последствия и не останется без соответствующего ответа с российской стороны», добавило ведомство.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус объявил об открытии нового военно-морского штаба НАТО в Ростоке в понедельник, 21 октября. Он связал такое решение с ростом напряженности в отношениях с Россией.

«Штаб будет играть решающую роль в подготовке докладов о военной обстановке и реагировании на региональные вызовы, включая защиту интересов государств-членов НАТО от агрессивных действий, особенно с учетом близости России», — сказал Писториус (цитата по Reuters).

Ранее в октябре глава Федеральной разведывательной службы (BND) Германии Бруно Каль заявил, что российские вооруженные силы смогут напасть на НАТО самое позднее в 2030 году. По его словам, Кремль рассматривает Германию как противника, а ФРГ по объему помощи Украине занимает второе место после США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда назвал «нелогичными» утверждения о том, что «именно российские вооруженные силы для кого-то представляют опасность». По его словам, Россия никогда «со своей военной инфраструктурой не двигалась в сторону НАТО» — «всегда был процесс наоборот».