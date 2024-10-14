Федеральная разведывательная служба (BND) Германии видит прямую военную угрозу со стороны России. По словам главы ведомства Бруно Каля, российские вооруженные силы смогут напасть на НАТО самое позднее в 2030 году. В Кремле такие утверждения отвергли.

«Самое позднее в конце этого десятилетия российские вооруженные силы будут в состоянии совершить нападение на НАТО», — сказал Каль, выступая в бундестаге (цитата по N-tv).

По его словам, Кремль рассматривает Германию как противника. В этом контексте он напомнил, что по объему помощи Украине ФРГ занимает второе место после США.

«Мы находимся в прямом противостоянии с Россией», — сказал глава разведки ФРГ.

Он выступил с утверждением, что для российского президента Владимира Путина речь идет не только об Украине, но и о «создании нового миропорядка».

Что говорят в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «нелогичными» утверждения о том, что «именно российские вооруженные силы для кого-то представляют опасность».

«Никогда Россия со своей военной инфраструктурой не двигалась в сторону НАТО. Всегда был процесс наоборот», — отметил Песков.

Он напомнил о «всех волнах расширения НАТО и всех шагах, когда военная инфраструктура НАТО приближалась к границам Российской Федерации».

В странах НАТО уже не впервые говорят об угрозе российского нападения. В январе глава Минобороны Германии Борис Писториус отмечал, что Россия может напасть на НАТО «в течение пяти-восьми лет». Его датский коллега Троэльс Лунд Поульсен прогнозировал возможную атаку в ближайшие три-пять лет.

Президент Чехии Петр Павел в ноябре 2023 года заявил, что НАТО «рассматривает Россию как угрозу номер один в Европе» и что необходимо «реалистично готовиться» к предполагаемому российскому вторжению.

В Кремле высказывание чешского лидера назвали «истеричным». Глава государства Владимир Путин называл «бредом собачьим» утверждения о том, что Россия якобы собирается напасть на НАТО. По его словам, у Москвы «нет никаких резонов» воевать со странами этого альянса.