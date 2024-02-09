Возможности России по производству военной техники значительно возросли, страна перевооружается быстрее, чем ожидалось, и якобы может напасть на одно из государств — членов НАТО в ближайшие три-пять лет. Такое мнение выразил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен в интервью газете Jyllands-Posten.

«Нельзя исключать, что в течение трех-пяти лет Россия испытает статью 5 [устава НАТО о коллективной обороне] и солидарность альянса», — сказал глава датского военного ведомства (цитата по Reuters).

По его словам, еще в 2023 году в Североатлантическом альянсе придерживались иного мнения, но «это новые сведения, которые сейчас выходят на первый план».

Как отмечает Reuters, с аналогичными предупреждениями выступили в последние недели и другие европейские страны, входящие в военно-политический блок.

В частности, в январе об угрозе нападения России на одну из стран НАТО заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус.

«Мы слышим угрозы из Кремля почти каждый день, последний раз — в адрес наших друзей в странах Балтии. Поэтому мы должны учитывать, что [президент России] Владимир Путин однажды нападет даже на страну НАТО», — сказал тогда Писториус немецкому изданию Tagesspiegel.

Он добавил, что нападение на страну НАТО маловероятно в ближайшее время; по оценке экспертов, оно может произойти «в течение пяти-восьми лет».

Президент Чехии Петр Павел в ноябре заявил, что все страны альянса «рассматривают Россию как угрозу номер один в Европе» и что необходимо «реалистично готовиться к такой угрозе». Павел также выступил с оценкой, что после завершения боевых действий на Украине России потребуется пять-семь лет, чтобы восстановить боеспособность.

«Зачем нам эти страны НАТО?»

Представитель Кремля Дмитрий Песков в ноябре счел высказывание чешского президента «истеричным», заявив, что это не Россия представляет угрозу для Европы, а «Европа представляет угрозу для России». Песков назвал Евросоюз «подконтрольным США континентом», добавив, что страны ЕС «участвуют в НАТО, которая двигается со всей своей военной мощью к нашим границам».

Президент России Владимир Путин уже не раз говорил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. По словам Путина, у России нет каких-либо проблем со странами НАТО, но они «искусственно создают проблемы, потому что не хотят такого конкурента в лице России иметь».

«Руководство Соединенных Штатов и НАТО говорят: если сейчас на Украине Россия победит, следующие — страны НАТО. Да зачем нам эти страны НАТО? Они нам никогда нужны не были — и сейчас не нужны, и в будущем нужны не будут. А для чего так говорят? Чтобы побудить их деньги платить — вот для чего», — сказал Путин в декабре 2023 года в ходе коллегии Минобороны.

В вышедшем 9 февраля интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин вновь заявил, что НАТО пытается запугать «свое собственное население воображаемой российской угрозой», но умные люди понимают, «что это фальшивка». По словам Путина, у России «нет интересов ни в Польше, ни в Латвии, ни где-либо еще», а «ввязываться в какую-то глобальную войну» противоречит здравому смыслу.