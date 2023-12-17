Президент России Владимир Путин назвал «чушью» слова лидера США Джо Байдена о том, что Москва может напасть на НАТО. По словам Путина, главы стран альянса понимают, что у России «нет никаких резонов» с ними воевать, а проблемы в этой сфере создаются «искусственно».

«Это чушь полная. Я думаю, что и президент Байден это понимает, это просто фигура речи для того, чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении», — заявил глава государства в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Путин отметил, что США, с учетом перспектив мирового развития, вряд ли «так уж заинтересованы, как они думали 20 лет назад и как они публично заявляют, в нанесении стратегического поражения России».

«Президент любой крупной страны, натовской страны, а тем более, единственного хозяина НАТО, а США являются хозяевами НАТО, это их задний двор <…>, не может не понимать, что у России нет никаких резонов, никакого интереса, ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного, — воевать со странами НАТО», — сказал он.

По словам Путина, у России с этими странами нет «никаких территориальных претензий друг к другу», как и «желания испортить с ними отношения».

«Мы заинтересованы в развитии отношений. Вот взяли затащили в НАТО Финляндию. У нас, что были с Финляндией какие-то споры? <…> У нас самые добрые, самые сердечные были отношения. <…> Проблем не было — теперь будут. Потому что мы будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения. Зачем им это надо, чушь какая-то просто», — сказал президент.

Он выразил уверенность, что у России нет каких-либо проблем со странами НАТО, но они «искуственно создают проблемы, потому что не хотят такого конкурента в лице России иметь».

О том, что российское руководство не намерено «останавливаться на Украине», Байден заявил 6 декабря, предупредив, что Россия может вторгнуться в одну из стран НАТО. По его словам, это втянет в конфликт и США.

«Если Путин захватит Украину, он не остановится на этом. Здесь важно видеть долгосрочную перспективу. Он собирается продолжать, он ясно дал это понять. Если Путин нападет на союзника по НАТО <…>, что ж, мы как член НАТО взяли на себя обязательство защищать каждый дюйм территории НАТО. Тогда будет то, к чему мы не стремимся и чего нет сегодня: американские войска будут сражаться с российскими», — сказал тогда Байден, выступая в Белом доме с обращением к Конгрессу.