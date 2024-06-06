Президент России Владимир Путин 5 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) провел встречу с руководителями международных информационных агентств. На повестке были вопросы об экономике России, предстоящих выборах американского лидера, а также об отношениях Москвы с западными странами и конфликте на Украине. Главное из речи Путина — в материале RTVI.

Об эскалации конфликта и ударах по России

По словам Путина, удары по территории России при участии западных стран будут означать прямую войну с российским государством.

«Подобные действия будут окончательно разрушать международные отношения и подрывать международную безопасность. Если мы видим что эти страны втягиваются в войну против нас, а это и есть их прямое участие в войне против РФ, то мы оставляем за собой право действовать аналогичным образом. Это путь к очень серьезным проблемам», — заявил президент.

Он также отметил, что Россия будет дальше совершенствовать свои системы ПВО, а любое западное оружие — уничтожать.

Глава государства предупредил, что Россия может поставить свое дальнобойное оружие в те регионы мира, откуда будут наносится чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине.

«Если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения удара по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять оружие в те регионы мира, где будут наноситься чувствительные удары по объектам тех стран, которые делают это в отношение России. То есть ответ может быть ассиметричным, мы над этим подумаем», — сказал Путин.

О войне с НАТО

Путин назвал «бредом собачьим» сообщения о том, что Россия якобы собирается напасть на страны НАТО. Путин назвал «бредом собачьим» сообщения о том, что Россия якобы собирается напасть на страны НАТО.

«Напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые, как этот стол? Кто это придумал? Это чушь, бред собачий», — заверил российский лидер.

По его мнению, за словами о потенциальной войне России с Североатлантическим альянсом на самом деле кроются желания западных лидеров удержать «свое имперское положение и величие».

«Это было бы бредом, если бы не было задумки <…> одурачивать свое собственное население: а, караул, Россия на нас нападет, мы должны срочно вооружаться, срочно направлять вооружения на Украину. А на самом деле это для чего делается? Чтобы удержать свое собственное имперское положение и величие. Вот для чего это делается. Вот для чего эти угрозы и пугалки для бюргеров в Германии, во Франции и в других частях мира», — заключил Путин.

О мирном соглашении с Украиной

Военные действия на Украине могут завершиться в течение пары месяцев, если в процесс не будет вмешиваться Запад, спонсирующий Киев оружием, утверждает Путин.

«Если вы хотите прекратить боевые действия на Украине, перестаньте поставлять оружие, и эти действия прекратятся в течение двух, максимум трех месяцев», — заявил он.

По словам президента, конфликт мог бы завершиться еще весной 2022 года, тем более, что стамбульские соглашения по большей части устраивали и Россию, и Украину. Однако в процесс вмешался занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон, который якобы приказал «выбросить этот договор в помойку».

По мнению Путина, Запад помешал заключению мирного договора Москвы и Киева, чтобы «любой ценой добиться стратегического поражения» России.

Российский лидер отметил, что сейчас для Москвы остается стратегически важным вопрос нейтрального статуса Украины.

«Нейтральный статус Украины, невступление ее ни в какие блоки, это ограничения в известной степени вооружений и так далее — это безусловно то, в чем заинтересована Российская Федерация», — заключил президент.

О событиях на Украине и кровь Донбасса

В ходе беседы с иностранными журналистами Путин заявил, что Россия не нападала на Украину в 2022 году, а защищалась.

Президент напомнил, что угроза со стороны украинского государства появилась после государственного переворота в 2014 году и событий Евромайдана.

«Все считают, что Россия начала войну на Украине. Но никто — я хочу это подчеркнуть — никто на Западе, в Европе не хочет вспоминать, с чего началась эта трагедия. Она началась с государственного переворота на Украине», — утверждает он.

Также президент сравнил обстрелы Донбасса с событиями в Косово, которые бурно критиковали западные власти.

«Мне когда-то бывший канцлер [ФРГ Ангела Меркель] сказала: «Вот, знаешь, в Косове, да, действовали мы тогда — НАТО действовала — без решения Совета Безопасности [ООН]. Но там же восемь лет проливалась кровь. А здесь, когда проливалась кровь русских людей в Донбассе? Это что, не кровь, а водичка что ли?», — добавил Путин.

Он отметил, что, с точки зрения международного права, в признании независимости республик Донбасса «нет никаких ошибок».

«Мы также показали и самим себе, и всему миру, что мы не только говорим о защите своих интересов, но и делаем это, и будем делать это вне всяких сомнений. И с этим всем придется считаться», — заключил глава России.

О Владимире Зеленском

США уже продумывают замену украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, считает Путин. По его мнению, Запад будет терпеть нынешнего украинского президента примерно до весны 2025 года, а затем «поменяет».

Также российский лидер опроверг угрозы в сторону своего украинского коллеги, как и в отношении любого другого президента.

«Почему вы решили, что мы кому-то угрожаем? Мы никому не угрожаем. Тем более главе другого государства. Это моветон, нехороший тон», — сказал Путин.

О мобилизации на Украине и военных потерях

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте в пять раз превышают российские, рассказал Путин.

«По нашим подсчетам в месяц украинская армия теряет примерно 50 тысяч человек — это и санитарные и безвозвратные потери, и то, и другое. Хотя, безвозвратные и санитарные у них 50 на 50 примерно», — уточнил он.

По мнению президента, мобилизация на Украине лишь восполняет потери на передовой, всего же ВСУ мобилизуют около 30 тыс. человек в месяц. Также Путин уверен, что именно США настаивают на снижении порога возраста мобилизации на Украине до 18 лет.

«Это «секрет Полишинеля», — добавил президент.

По его словам, сейчас в украинском плену находится 1 348 россиян, в российском плену — 6 465 украинских военных.

Про помощь Запада Киеву

По мнению Путина, действия Запада, который управляет поставленным на Украину оружием, являются «очень опасными».

Отношения России и Германии окончательно разрушаются на фоне поставок ракет Украине, отметил президент. До этого, по словам президента, в российском обществе «морально-этический шок» вызвало появление на Украине немецких танков.

«Теперь, когда говорят, что сейчас еще [у Киева появятся] какие-то ракеты, которые смогут наносить удары по объектам на территории России, это, конечно, окончательно разрушает российско-германские отношения», — уверен российский лидер.

При этом президент отметил, что понимает зависимость Германии от США в сфере безопасности и политики, тем более, что американское влияние колоссально и сопротивляться ему сложно. Но, по мнению Путина, сейчас в нынешнем немецком руководстве никто «не защищает интересы народа Германии».

Путин также заявил, что Россия не призывает к расколу евроатлантической солидарности, но «на Западе сами совершают ошибку за ошибкой».

Кроме того, президент прокомментировал сообщения об отправке западных военных инструкторов на Украину. По его мнению, они уже там присутствуют и это не секрет. Более того, среди них тоже есть потери, которые замалчивают США.

Президент также обратил внимание, что на самом деле Киев ничего не значит для Вашингтона, который через так называемую помощь и поставки оружия пытается лишь продемонстрировать свое величие.

«Украина-то в Соединенных Штатах никого не интересует. Интересует величие Соединенных Штатов, которые борются не за Украину и украинский народ, а за свое величие и за свое лидерство. И ни в коем случае не хотят допустить какого бы то ни было успеха России, потому что считают, что в этом случае будет нанесен ущерб лидерству США», — убежден Путин.

О выборах в США

По большому счету России все равно, кто победит на выборах президента в США — демократ и действующий глава Джо Байден или республиканец и экс-президент Дональд Трамп, заявил Путин.

По его мнению, после выборов в США отношение Вашингтона к Москве не изменится.

«Я уже говорил, все восприняли мое заявление по поводу господина Байдена с усмешками, но и увидели в этом даже какой-то скрытый наезд на президента Байдена. Ну, действительно, ведь он политик старой школы. И вот то, что ему не понравилось и он потом в известной степени начал меня даже атаковать, я так и думал, что так и будет. Значит, я прав, он предсказуем. <…> Но по большому счету нам все равно», — отметил он.

О российской экономике

По словам Путина, Запад планировал подорвать экономику страны за полгода, но этого не произошло. Более того, Россия поднялась на четвертое место в мире по паритету покупательской способности, заявил президент.

«Мы были на пятом месте по паритету покупательской способности в мире. И ставили перед собой цель выйти на четвертое место <…> По мнению Мирового банка, Россия сегодня — четвертая экономика мира по паритету покупательской способности», — сказал он.

При этом Путин отметил, что западные санкции «безусловно мешают и недоброжелатели надеются, что на России это отразится» Путин пообещал, что страна преодолеет экономические проблемы. В частности, Россия, по словам главы государства, начнет вкладывать ресурсы в свою технологическую независимость, чтобы «догнать» развитие.

Вместе с тем президент отметил, что «Газпром», в отличие от Германии, спокойно переживет отказ от поставок газа по уцелевшей части «Северного потока».

Также Путин рассказал, что Россия будет поставлять газ в Казахстан, поскольку северный Казахстан нуждается в российских энергоносителях.

Про военные учения с Китаем

Российский лидер также рассказал о планах по проведению совместных учений с Китаем.

По его словам, Москве есть что предложить Пекину в военно-технической сфере.