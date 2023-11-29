В Госдепартаменте США считают, что президент России Владимир Путин не пойдет на мирное соглашение с Украиной, пока не узнает результаты американских президентских выборов в ноябре 2024 года. Такое предположение высказал высокопоставленный представитель Госдепа после встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе 28 ноября, передает Reuters.

Заявление неназванного чиновника прозвучало на фоне опасений, что к власти в США может вернуться Дональд Трамп, критикующий поддержку Киева Вашингтоном. Представитель Госдепа заявил, что НАТО подтвердил выделение помощи Украине, понимая, что заключение мирного соглашения в 2024 году «маловероятно».

«По моим ожиданиям, Путин не заключит мирное соглашение — или значимое мирное соглашение — до того, как увидит результаты наших выборов», ― сказал представитель Госдепартамента на брифинге.

Отвечая на вопрос, выражает ли он личное мнение или позицию правительства США, чиновник сказал, что эта точка зрения «широко распространена». По его словам, в схожем ключе союзники выразили «решительную поддержку» Киеву на встрече в Брюсселе. О том, как результаты выборов в США могут повлиять на оказание помощи Украине, чиновник не сказал.

Разговоры о мирном соглашении

Накануне, 28 ноября, помощник президента России Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на мирных переговорах с Украиной весной 2022 года, рассказал, что достижение мира сейчас возможно «при полном выполнении целей и задач спецоперации». При этом Россия, по его, словам, «никогда не отказывалась» от мирных переговоров.

На встрече переговорных делегаций в Турции в марте 2022 года в числе «безусловных требований» Москвы было признание Киева российским, признание независимости республик Донбасса и отказ Украины от вступления в НАТО, сообщил Мединский. По его словам, президент Украины тогда «выбрал войну» вместо того, чтобы подписать мирный договор с Россией «на взаимоприемлемых условиях» и спасти жизни «сотен тысяч своих солдат».

24 ноября немецкий таблоид Bild написал со ссылкой на источник, что власти США и Германии якобы намерены «принудить» Зеленского к переговорам с Россией путем сокращения поставок оружия и убедив в «бессмысленности продолжения» боевых действий. В Белом доме и правительстве ФРГ отрицают эту информацию. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявил, что в Вашингтоне «не видят признаков того, что Россия готова рассмотреть возможность содержательных, подлинных переговоров о мире».