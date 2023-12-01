Россия и Украина якобы начали вести тайные переговоры по линии высших военачальников, несмотря на возражения украинского президента Владимира Зеленского и Белого дома. Как утверждает американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на неназванных чиновников США, в обсуждении урегулирования кризиса и подписания мирного договора участвуют глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов и главком ВСУ Валерий Залужный.

«Серьезные мирные переговоры между Россией и Украиной быстро набрали темп. Их движущей силой стали не Вашингтон или Москва, не Байден или Путин, а два высокопоставленных генерала, которые руководят войной», — пишет Херш.

По словам автора публикации, участники переговоров якобы обсуждают возможность фиксации границ по текущей линии соприкосновения с сохранением за Россией Крыма, а также территорий Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик.

В обмен на это Киев требует от Москвы согласия на вступление Украины в НАТО, но с обязательством, что альянс не будет размещать там войска и наступательные вооружения.

При этом, как утверждает Херш, Белый дом выступает «полностью против предлагаемого соглашения». Журналист отмечает, что еще одним препятствием для утверждения договоренностей между участниками переговоров может стать позиция Зеленского, который настаивает на ведении боевых действий до победного конца и инициировал законодательный запрет на переговоры с Россией.

По информации Херша, некий американский чиновник рассказал ему, что Зеленскому дали понять, что не ему, а «военным решать эту проблему, и переговоры продолжатся с вами или без вас».

Английский журнал The Economist со ссылкой на источники 29 ноября написал, что отношения между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным можно оценить как «ужасные». По информации издания, впервые о разногласиях между ними стало известно летом 2022 года.

На открытый уровень конфликт вышел после публикации статьи главкома ВСУ для The Economist, в которой он выразил мнение, что военное противостояние с Россией зашло в тупик, для выхода из которого нужен «огромный технологический скачок». Тогда Зеленский не согласился с такой позицией, заявив, что не считает ситуацию на фронте патовой.

Высокопоставленный источник The Economist в правительстве Украины считает, что открытый конфликт в руководстве страны был «предсказуемым» результатом затянувшейся контрнаступательной операции, которая «пошла не по плану».

По мнению собеседника, Залужный поступил опрометчиво, высказывая мнение, которое противоречит более оптимистичной публичной позиции Зеленского, однако «мало кто в правительстве мог поспорить с его трезвыми выводами».