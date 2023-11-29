Отношения между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным можно оценить как «ужасные», пишет The Economist со ссылкой на источники.

The Economist указывает, что впервые о разногласиях между Зеленским и Залужным стало известно летом 2022 года. На открытый уровень конфликт вышел после публикации статьи главкома ВСУ для издания, в которой он выразил мнение, что военное противостояние с Россией зашло в тупик, для выхода из которого нужен «огромный технологический скачок». Тогда Зеленский не согласился с такой позицией, заявив, что не считает ситуацию на фронте патовой.

Высокопоставленный источник The Economist в правительстве Украины считает, что открытый конфликт в руководстве страны был «предсказуемым» результатом затянувшейся контрнаступательной операции, которая «пошла не по плану». По мнению собеседника, Залужный поступил опрометчиво, высказывая мнение, которое противоречит более оптимистичной публичной позиции Зеленского, однако «мало кто в правительстве мог поспорить с его трезвыми выводами».

Источник издания утверждает, что сейчас на Украине все стороны пытаются снять с себя ответственность за провал контрнаступления.

«Политики говорят, что генералы — болваны, прошедшие советскую подготовку. А генералы говорят, что политики — оболтусы, которые вмешиваются во все дела. У победы много отцов, но никто не хочет создавать патовую ситуацию», — объяснил собеседник издания.

Еще одним важным фактором, который может оказывать влияние на конфликт Зеленского и Залужного, считается уголовное дело о потере Украиной южных регионов, отмечает The Economist. По данным газеты, главнокомандующий ВСУ фигурирует в нем как свидетель, «но это может перерасти во что-то более серьезное». Источник издания в Генеральном штабе ВСУ предполагает, что активное общение Залужного с прессой можно рассматривать как страховку на случай начала уголовного преследования. Собеседники выразили мнение, что возможность уголовного обвинения предназначена для того, чтобы власти могли держать Залужного «под контролем».

В статье The Economist отмечается, что о политических амбициях Залужный не заявлял, а его шаги на политической арене были «неловкими». Однако подобное поведение, по версии издания, не значит, что он не представляет угрозы для Зеленского. По результатам проведенных в ноябре закрытых опросов общественного мнения, которые предоставляет газета, рейтинг доверия к украинскому президенту снижается и составляет 32%, что в два раза меньше, чем у Залужного (70%).

По данным Киевского международного института социологии (KMIS), за время военных действий рейтинг одобрения Зеленского снизился с 91% до 76%.

«Некоторые из наших политиков недостаточно беспокоятся о российской угрозе, и это меня злит. Они думают, что могут бороться за власть, уничтожить Зеленского, и это не будет иметь никаких последствий», — заявил высокопоставленный источник в правительстве Украины.

Он отметил, что если президент покинет свой пост, то «Россия выиграет».

В то же время The Economist настаивает на том, что разногласия в руководстве страны не повлияли на моральных дух украинских военных. «Людям под обстрелом было наплевать, поссорился Залужный с Зеленским или нет», — подчеркнул один из командиров ВСУ.

В Верховной Раде конфликт между политическим и военным руководством страны вовсе отрицают. По словам спикера украинского парламента Руслана Стефанчука, «не было ни единого случая напряженности». Он назвал сообщения о разногласиях между украинским правительством и военными слухами и «российской пропагандой», распространяемой по «российским каналам».