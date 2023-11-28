Рейтинг одобрения президента Украины Владимира Зеленского в стране снизился до 76%, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Киевского международного института социологии (KMIS). Максимальным показателем для украинского лидера в период военного времени был 91%.

Глава KMIS Владимир Паниотто отметил, что рейтинг одобрения Зеленского по-прежнему остается на высоком уровне. По словам руководителя института, всплеск поддержки президента в период военного времени, как и ее падение, является нормальным.

При этом другой опрос показал, что если год назад 68% украинцев считали, что разногласия должны быть устранены во время войны, то сейчас этот показатель снизился до 25%. «Эффект сплочения вокруг флага заканчивается», — подчеркнул представитель KMIS, в том числе, имея в виду падение первоначальной волны патриотизма. Такой прогноз Bloomberg называет «отрезвляющим».

По данным агентства, на снижение показателей влияет отсутствие значительных результатов в период контрнаступления, которое началось летом, а также беспокойство украинцев в связи с призывом на военную службу из-за нехватки рабочей силы на фронте, коррупция, которое, как указывает Bloomberg, по-прежнему занимает первое место в списке жалоб украинцев, и приближающаяся зима.

«Сейчас самый большой страх — это внутренний хаос и раздоры. Люди боятся, что все это может лишить страну поддержки Запада, что на данный момент является ключевым вопросом», — рассказал один из собеседников Bloomberg, живущий на Украине.

Среди прочего, положение Украины усложнилось и на мировой арене, добавляет агентство. Зеленский заявлял, что из-за смещения акцента на конфликт на Ближнем Востоке поставки крайне необходимых артиллерийских снарядов замедлились, что «еще больше подорвало контрнаступление».

The Guardian отмечал, что для Украины оказался сложным конфликт на Ближнем Востоке. Это связано с тем, что впервые за долгое время Украина перестала быть главным внешнеполитическим вопросом в сознании большинства западных лидеров. Кроме того, по словам Зеленского, события на Ближнем Востоке означают сокращение поставок боеприпасов на Украину.

Между тем, отвергаемая до сих пор идея территориальных уступок в обмен на мир, набирает силу среди небольшого числа украинцев, указывает Bloomberg. Однако Зеленский неоднократно отмечал, что Украина не будет заключать с Россией мир «любой ценой». По словам украинского лидера, начать полноценные мирные переговоры можно только после вывода российских войск с украинской территории.

В интервью американскому телеканалу FoxNews Зеленский выразил готовность рассмотреть предложенный Дональдом Трампом план мирного урегулирования конфликта с Россией, предупредив, что Киев не готов ни к каким территориальным уступкам.

Источники Bloomberg, знакомые с позицией украинских властей, сообщали, что снижение интереса официальных лиц Запада к теме Украины наблюдалось еще до обострения палестино-израильского конфликта в начале октября. Теперь Киеву необходимо показать прогресс на фронте до выборов президента США, которые состоятся через год, считают собеседники агентства.

Наступление холодов на Украине

Среди прочего, национальный сетевой оператор «Укрэнерго» предупредил о резком росте спроса на отопление и призвал граждан экономить энергию, используя настольные лампы вместо потолочных светильников, стирать белье по ночам и избегать одновременного использования бытовой техники.

Ранее Bloomberg писал, что приближающаяся зима может еще больше затруднить мобильность ВСУ. По данным агентства, российская армия якобы «накапливает боеприпасы и ждет наступления холодов». Как отмечают собеседники агентства, в Киеве опасаются возобновления ударов по объектам критической инфраструктуры — атаки могут подавить противовоздушную оборону Украины, несмотря на поставки дополнительных систем ПВО, считают источники Bloomberg. При этом Зеленский подчеркивал, что ВСУ готовы сражаться всю зиму.