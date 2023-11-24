Все больше украинцев приходит к мнению, что территориальные уступки России могут быть «неизбежной ценой за мир». Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на опросы. О каких именно опросах идет речь, агентство не уточняет. В материале агентства отмечается, что респондентов с такой позицией на Украине «небольшое, но растущее меньшинство».

Bloomberg указывает, что за последний год ситуация на линии соприкосновения в зоне боевых действий для Украины практически не изменилась. Кроме того, приближающаяся зима может еще больше затруднить мобильность ВСУ.

В материале агентства утверждается, что российская армия «накапливает боеприпасы и ждет наступления холодов». Как отмечают собеседники агентства, В Киеве опасаются возобновления ударов по объектам критической инфраструктуры — атаки могут подавить противовоздушную оборону Украины, несмотря на поставки дополнительных систем ПВО, считают источники Bloomberg.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовы сражаться всю зиму. В то же время все острее становятся проблемы украинской армии, связанные с нехваткой боеприпасов и военных, отмечает Bloomberg.

Как Запад помогает Украине

Из-за отсутствия существенных изменений на линии фронта западные страны все больше сомневаются в способности Украины противостоять России, пишет Bloomberg. Некоторые официальные лица в США и ЕС задаются вопросом, смогут ли они продолжать оказывать украинской стороне финансовую поддержку, если сами представители ВСУ называют положение дел «тупиковым».

По данным Bloomberg, несмотря на публичную поддержку Украины, в частных беседах многие западные чиновники выражают скептицизм по поводу перспектив страны в конфликте с Россией. В частности, европейцы проявляют нерешительность по вопросу артиллерийских боеприпасов, что приводит к замедлению их поставок. Также растет и «политическая усталость» от военного конфликта и у США, которые агентство называет «самым важным источником финансирования Украины».

Европейские дипломаты отмечают, что они готовились к развитию событий, при котором финансовая поддержка Украины со стороны США может уменьшиться. При этом, по их словам, ЕС может предложить Киеву только часть от того, что украинская сторона получает от Вашингтона.

«Заменить даже значительную часть военной поддержки американцев будет просто невозможно, потому что у европейцев нет запасов, которые можно было бы использовать. <…> Вот почему так важно, чтобы США возобновили финансирование Украины», — сказала научный сотрудник по Европе в Совете по международным отношениям Лиана Фикс.

Уменьшение объемов военной помощи может вынудить Зеленского вступить в мирные переговоры с Россией «с позиции слабости», отмечает Bloomberg.

Ранее украинский лидер подчеркивал, что его страна не будет стремиться заключить мир с Москвой «любой ценой». По его словам, начать полноценные мирные переговоры можно только после вывода российских войск с украинской территории. В интервью американскому телеканалу FoxNews Зеленский выразил готовность рассмотреть предложенный Дональдом Трампом план мирного урегулирования конфликта с Россией, предупредив, что Киев не готов ни к каким территориальным уступкам.

Источники Bloomberg, знакомые с позицией украинских властей, сообщили, что снижение интереса официальных лиц Запада к теме Украины наблюдалось еще до обострения палестино-израильского конфликта в начале октября. Теперь Киеву необходимо показать прогресс на фронте до выборов президента США, которые состоятся через год, считают собеседники агентства.

Как пишет Bloomberg, Украина разочарована тем, что некоторые союзники не осознали в полной мере «масштаб поля боя» и недооценили «силу российских оборонительных рубежей, которые помешали контрнаступлению». По словам одного из ближайших помощников Зеленского, эти ожидания были завышенными.

В то же время некоторые европейские политики выражают обеспокоенность снижением объема военной помощи, предоставляемой Украине. Президент Латвии Эдгар Ринкевич убежден, что любое прекращение огня приведет к тому, что Россия вернется более сильной.

«Мы просто должны продолжать [оказывать поддержку Киеву], и мы должны работать над более долгосрочной или структурной системой поддержки Украины, понимая, что Россия в то же время также мобилизует свою экономику, свои силы», — объяснил свою позицию Ринкевич.

Но также есть и те, кто активно выступает против поддержки Киева. В их числе, напоминает Bloomberg, Венгрия и Словакия. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан потребовал «срочного обсуждения» ситуации на Украине, поскольку ситуация на линии соприкосновения «в основном не изменилась», что ставит под сомнение победу страны. Кроме того, Венгрия выступает против членства Киева в ЕС до завершения конфликта.