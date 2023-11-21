С 7 октября, после начала войны между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, Соединенные Штаты сократили поставки снарядов Украине «более чем на 30 процентов», сообщил высокопоставленный украинский источник ABC News.

По словам собеседника издания, сокращение произошло несмотря на заверения Вашингтона о том, что конфликт между Израилем и ХАМАС никак не повлияет на поставки вооружения на Украину. При этом представитель Пентагона утверждает, что уменьшение поставок боеприпасов «не имеет абсолютно никакого отношения к тому, что происходит в секторе Газа».

Собеседник ABC подчеркнул, что из-за сокращения поставок Киев испытывает трудности. Кроме того, украинский источник телеканала отметил, что запасы 155-миллиметровых артиллерийских снарядов достигают около 60-70 процентов от общих поставок Киеву.

ABC указывает, что о сокращении поставок снарядов источник сообщил за день до визита на Украину главы Пентагона Ллойда Остина — он состоялся 20 ноября. Во время пребывания в Киеве Остин заявил, что США будут продолжать поддерживать Украину «как сейчас, так и в будущем».

Визит Остина проходил на фоне растущих разногласий в США по поводу дальнейшего оказания военной и финансовой помощи Киеву. 17 ноября, президент США Джо Байден подписал законопроект о краткосрочном финансировании правительства, в котором снова, как и в предыдущем временном бюджете страны, не оказалось пунктов о выделении дополнительных средств Украине.

18 ноября газета The Washington Post опубликовала колонку Байдена, в которой глава государства назвал помощь Украине «инвестициями» США в собственную безопасность и возможностью «предотвратить более широкий конфликт завтра».

20 ноября Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине — транш составил $100 млн. В пакет вошли одна система HIMARS и боеприпасы к ней, ракеты для зенитного комплекса Stinger, более трех миллионов патронов к стрелковому оружию и другое.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США в обращении по итогам 635-го дня продолжающихся военных действий. «Будет больше артиллерии — снарядов, которые нужны именно сейчас», — заявил украинский лидер.