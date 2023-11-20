США выделили Украине очередной транш военной помощи на $100 млн, говорится в заявлении на сайте Пентагона. Военное ведомство сообщило об этом после того, как американский министр обороны Ллойд Остин встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

В пакет, в частности, вошли:

ракеты для зенитного комплекса Stinger;

одна система HIMARS и боеприпасы к ней;

артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров (число снарядов не уточняется);

переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin и AT-4;

тяжелые противотанковые ракетные комплексы BGM-71 TOW;

более трех миллионов патронов к стрелковому оружию.

«Это объявление станет 51-м траншем оборудования, предоставляемого Белым домом Украине из запасов министерства обороны с августа 2021 года», — говорится в сообщении Пентагона.

Зеленский поблагодарил США в обращении по итогам 635-го дня продолжающихся военных действий. «Будет больше артиллерии — снарядов, которые нужны именно сейчас», — заявил украинский лидер.

Глава Пентагона Ллойд Остин посетил Киев 20 ноября с необъявленным визитом. Он сообщал в соцсети X, что намерен встретиться с украинскими лидерами, чтобы «передать важное сообщение» о продолжении поддержки Киева со стороны Вашингтона «как сейчас, так и в будущем».

Визит Остина проходил на фоне растущих разногласий в США по поводу дальнейшего оказания военной и финансовой помощи Киеву. Тремя днями ранее, 17 ноября, президент США Джо Байден подписал законопроект о краткосрочном финансировании правительства, в котором снова, как и в предыдущем временном бюджете страны, не оказалось пунктов о выделении дополнительных средств Украине.

В начале ноября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что у Пентагона осталось около $1,1 млрд на помощь Украине из выделенных средств. В Вашингтоне при этом подчеркивают, что продолжат поддерживать Киев.

18 ноября газета The Washington Post опубликовала колонку Байдена, в которой глава государства назвал помощь Украине «инвестициями» США в собственную безопасность и возможностью «предотвратить более широкий конфликт завтра».