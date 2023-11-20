Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Киев, чтобы донести позицию Вашингтона, основная цель которого — «максимальное ослабление России». Такое мнение высказал в разговоре с NEWS.ru депутат Госдумы Александр Бородай.

Парламентарий призвал «не тешить себя иллюзиями», что на фоне поддержки Израиля в конфликте с ХАМАСом США «совсем забудут про Украину». Он отметил, что в Соединенных Штатах есть «определенные сложности внутриполитического характера», а поддержка Украины не находит единогласного одобрения.

«И имидж [президента США Джо] Байдена сильно пострадал за последнее время, но они все равно продолжают финансировать Киев. Все потому, что основная цель и задача США — это максимальное ослабление России», — считает Бородай.

По его мнению, глава Пентагона приехал в Киев 20 ноября, чтобы донести эту позицию до украинских властей. Бородай добавил, что поставки вооружений на Украину в последнее время сократились, но украинская армия «приспосабливается, продолжает использовать дроны и свою артиллерию», и это «заслуга Америки».

Глава Пентагона Ллойд Остин 20 ноября прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он сообщил в соцсети X, что намерен встретиться с украинскими лидерами и «передать важное сообщение» о продолжении поддержки Украины со стороны США «как сейчас, так и в будущем».

Визит Остина проходит на фоне растущих разногласий в США по поводу дальнейшего оказания военной и финансовой помощи Киеву. 17 ноября президент США Джо Байден подписал законопроект о краткосрочном финансировании правительства, в котором снова, как и в предыдущем временном бюджете страны, не оказалось пунктов о выделении дополнительных средств Украине.

В начале ноября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что у Пентагона осталось около $1,1 млрд на помощь Украине из выделенных средств. В Вашингтоне при этом подчеркивают, что продолжат поддерживать Киев.

18 ноября газета The Washington Post опубликовала колонку Байдена, в которой глава государства назвал помощь Украине «инвестициями» США в собственную безопасность и возможностью «предотвратить более широкий конфликт завтра».