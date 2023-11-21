К весне ожидаются «очень серьезные результаты» в зоне военной операции на Украине, сообщил в своем телеграм-канале командир «Ахмата» Апти Алаудинов. Переломный момент уже произошел, отметил он.

«Русская зима для нас всегда была союзницей. Думаю, что и эта зима будет выигрышной», — подчеркнул Алаудинов.

По его словам, у украинской армии «значительно поменялась ситуация со снарядами», а все ее ресурсы «на исходе». Кроме того, глава «Ахмата» утверждает, что сейчас «ничего так не воодушевляет бойцов Вооруженных сил Украины, как это было в начале кампании, когда они думали, что смогут сделать что-то сверхъестественное».

20 ноября об отсутствии воодушевления у ВСУ писала газета The Guardian. По данным издания, на Украине царит ощущение «мрачности» по отношению к развитию конфликта с Россией, на что повлиял ряд внешних и внутренних факторов. Речь, в частности, об истощения из-за продолжительных боевых действий, на фоне которого некоторые представители украинской стороны, как указывает издание, впервые с ранних этапов конфликта «спокойно» обдумали возможность переговоров о прекращении огня. При этом они признали, что такие действия были бы рискованны и могли бы принести пользу России.

В интервью газете The Sun украинский президент Владимир Зеленский заявил, что его страна не будет стремиться заключить мир с Москвой «любой ценой». По его словам, начать полноценные мирные переговоры можно только после вывода российской армии с украинской территории.