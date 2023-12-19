Проведение военной операции на Украине выявило несколько проблем в сфере обороны России. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны. Трансляцию ведет ТАСС.

Говоря о проблемах, с которыми столкнулась Россия после начала военной операции на Украине, Путин обратил внимание военных на несколько нюансов:

необходимо серьезно перестраивать работу системы связи;

на порядок эффективнее применять современные средства ведения разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы;

наращивать возможности спутниковой группировки — не только в зоне военной операции, но и на глобальном уровне;

серьезно увеличить выпуск и поставки высокоточных снарядов, беспилотников разных типов.

Кроме того, президент заявил о необходимости усовершенствования работы ПВО.

«Конечно, наши известные системы — «Панцири», «Буки», С-300, С-400 — работают безотказно, они лучшие в мире без всякого преувеличения. Но то, на что мы раньше не обращали внимания, считали, что это какая-то мелочь, какая-то «фанера», какие-то дрончики, которые летают… Нет, оказалось, что и это наносит ущерб. И это нельзя ни в коем случае пропускать», — заявил Путин.

Глава государства отметил, что соответствующие изменения «происходят достаточно быстро». «Но все-таки нужно над этим работать, нужно закреплять эту тенденцию», — добавил он.

По словам Путина, Россия не собирается отказываться от целей военной операции на Украине. Оценивая ситуацию на линии соприкосновения, президент заявил, что российские войска владеют инициативой.

«По сути мы делаем то, что считаем нужным, то, что хотим», — подчеркнул он.

В то же время украинская сторона «несет тяжелые потери» и в значительной степени растратила свои резервы, «пытаясь показать своим реальным хозяевам хоть какой-то результат своего распиаренного так называемого контрнаступления», указал российский лидер.

Как отметил Путин, поставки в войска в сравнении с прошлым годом увеличились втрое. В частности, объемы поставок бронетанковой техники возросли в три раза, закупки особо востребованной техники для нужд бойцов в зоне военной операции — в семь раз. Ожидается, что в целом гособоронзаказ по итогам 2023 года будет выполнен на 98%, добавил президент.

В условиях меняющегося характера военных угроз и появления новых военно-политических рисков существенно выросла роль ядерной триады, подчеркнул Путин. По его словам, уровень современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах в целом доведен до 95%.

Во время прямой линии, прошедшей 14 декабря, Путин заявил, что мировое соглашение с Украиной возможно при достижении целей военной операции, которые, по словам президента, остаются неизменными — это денацификация и демилитаризация Украины, а также ее нейтральный статус. Также глава государства сообщил, что в зоне боевых действий находится 617 тыс. российских военных.