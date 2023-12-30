Вооруженные силы Украины (ВСУ) 30 декабря обстреляли центр Белгорода, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительной информации, двое детей погибли, также есть пострадавшие.

По словам Гладкова, «есть попадание в жилой сектор». «Все подробности позже», — написал глава региона. На опубликованных в сети кадрах обстрела видно, как в центре Белгорода горят автомобили, а также поднимается дым. По данным Shot, сейчас в центре города минимум три пожара — возле кинотеатра «Победа», на Соборной площади и на Гражданском проспекте. Кроме того, под обстрел попал каток, находящийся в центре города.

По данным телеграм-канала «112», в результате атаки погибло четыре человека, еще семь пострадали. Телеграм-канал Baza утверждает, что несколько человек пострадали от «разлетов осколков». Во время атаки они находились на Соборной площади. На месте работают несколько экипажей скорых и пожарных.









Очевидцы называют сегодняшний обстрел Белгорода «одним из сильнейших за все время» военной операции на Украине, отмечает Baza.





После атаки на центр Белгорода в городе звучат сирены воздушной тревоги, сообщает телеграм-канал «Белгород | ФОНАРЬ». Экстренные службы объявили о начале нового обстрела. МЧС выпустило сообщение к жителям Белгорода с просьбой покинуть дома и переместиться в укрытие. Shot со ссылкой на источник пишет, что для ликвидации последствий после обстрела в Белгороде намерены ввести режим ЧС.

29 декабря над Белгородской областью были сбиты 13 реактивных снарядов системы залпового огня, сообщало Минобороны. Гладков написал, что было выпущено 12 снарядов. По его данным, после попадания в частный дом погиб один житель, еще четыре человека решены.

«У 10-летнего ребенка осколочное ранение ягодичной области. <…> У женщины осколочное ранение височной области, у одного мужчины осколочные ранения головы, у второго мужчины — контузия. <…> Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь», — уточнил Гладков.

Губернатор добавил, что в результате атаки повреждены 48 домовладений, один социальный объект и магазин. Также были повреждены автомобили и система водоснабжения в Белгороде.