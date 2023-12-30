В субботу, 30 декабря, центр Белгорода оказался под обстрелом, который, по словам очевидцев, стал одним из сильнейших с начала военной операции на Украине. По данным МЧС, жертвами атаки стали по меньшей мере 10 человек, еще 45 ранены. Что об обстреле Белгорода говорят военные корреспонденты, блогеры и аналитики — в материале RTVI.

Военкор Александр Коц:

Сначала эти криворукие утырки своей ПВО поубивали собственных граждан. Россия не направляет ракеты на гражданских, это бессмысленно.

Потом они решили за это отыграться на гражданах России, обычных жителях Белгорода, которые шли на елку. Просто из мести специально нанесли удар по центру города, по Соборной площади. Убили двух детей. Могут гордиться теперь. Отомстили.

Надо ли нам отвечать? Безусловно. Но точно не ударами по праздничным площадям с елками. С убийством собственных граждан Киев справляется и без нас.

По кому отвечать? Ну тут напрашиваются и набившие оскомину центры принятия решений. И, что справедливее, по лицам, принимавшим это варварское решение.

Четко видно, что это прицельные удары по центру города, а не упавшие сбитые ракеты. Их мы видели по кадрам из Киева. Тут ничего подобного.

Блогер и военный аналитик Кирилл Федоров:

Приоритет целей хохлов ясен — магазины, площади, ярмарки, места, где есть скопление людей.

Зачем? Затем, что это акт запугивания, устрашения. Это и есть настоящий терроризм.

Это не случайное падение сбитых ракет, как было в случае работы хохлятского ПВО. Это конкретно выбранные цели для обстрела. Ни военные предприятия, ни аэродромы, ни заводы, ни места дислокации военных — они выбирают атаку по гражданскому населению.

Это и есть ТЕРРОРИЗМ

P.S. Ну и как всегда они громче всех орут про «ДИТЯТОК ЖАЛКО», когда из-за их же ПВО прилетает по роддому, а потом радуются как черти, когда их оружие ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО убивает детей. Твари не меняются.

Военкор Александр Сладков:

Украинские военные бьют по нашим мирным жителям, компенсируя свои неуспехи на поле боя. Это их обычное поведение, старый метод. Я за 8 лет войны Украины против Донбасса таких кровавых, жестоких, абсолютно неоправданных обстрелов видел десятки и десятки раз.

Это не промахи, не перелеты-недолеты, — это выбор определенных жилых зон и поражение их. Но спешу подчеркнуть: во времена «Русской весны» добровольцы, а потом и Народные милиции ЛДНР, были связаны Минскими соглашениями. Мы не стреляли в ответ.

Я уверен в хладнокровии нашего военного руководства. Сейчас не время подзуживания и криков о мести. Военные знают, что делать. Главное, чтоб мы все четко увидели сатисфакцию. Мы не связаны никакими соглашениями ни мерзкой Европой, ни с живодерами из военных кругов Англии и США.

Но. Лично я не хотел бы, чтоб в ответ страдали мирные люди на Украине. Военные находятся на войне. <…>

Я вижу, многим не нравится то, что я не хочу, чтоб мы били по мирным кварталам украинских городов. Да, я этого не хочу. Но хочу ответ, чтоб даже Европа подпрыгнула. Это возможно. Цели есть, надо уничтожать.

Военный блогер Сергей Колесников:

Прилеты были по катку в центре города, который был открыт, по торговому центру и другим местам с предновогодним наплывом людей. Почему пишу про каток и ТРЦ — просто украинские власти официально заявляют об ударе по военным объектам. При этом открыто ухмыляясь.

Военкор Дмитрий Стешин:

Увиденное в Белгороде знакомо до боли. До мельчайших деталей. Завтра Украина пожалеет Белгород. Самые умные хохлы это понимают, но ничего не делают. Значит, и жалеть их нечего.

Военный эксперт Борис Рожин:

Ни один военный объект не пострадал. Обычный террористический обстрел. Необходимо продолжать методично наносить удары вроде тех, которые были нанесены вчера. Они для врага наиболее болезненны. Ход за нашими военными.

Политолог Сергей Марков:

Наиболее вероятно центр Белгорода обстрелян по приказу Зеленского, чтобы как то отвлечь внимание от катастрофических последствий провала ПВО ВСУ прошлой ночью во время масштабной ракетный атаки армии России. И чтобы как то отвлечь внимание от паники на Украине из-за ожидания тотальной мобилизации в том числе мужчин инвалидов и женщин.