Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ночь на 31 декабря заявил, что число жертв обстрела столицы региона выросло до 21 человека.

Трое погибших — дети, рассказал глава региона. Ранены 110 человек, в том числе 17 несовершеннолетних. В тяжелом состоянии находятся 30 человек.

«К большому горю, количество погибших увеличилось до 21 человека, из них трое — это дети. <…> У 63 пострадавших — состояние средней степени тяжести. Амбулаторное лечение проходят 17 человек», — написал Гладков в Телеграм.

Он сообщил, что повреждения выявлены в 30 многоквартирных домах, 344 квартирах, трех частных домовладениях, нескольких хозсубъектах и соцобъектах, в том чисел в школе, лицее и детском саду.

«Установлены владельцы 51 поврежденного автомобиля. Работы по оценке ущерба продолжаются», — отметил глава региона.

Гладков добавил, что мэр Белгорода Валентин Валентинович Демидов и сотрудники городской администрации ведут работу по ликвидации последствий, уборке, оценке ущерба, осуществлении замеров и взаимодействию с людьми.

«Город условно поделен на секторы, за каждым из которых закреплены ответственные заместители мэра», — отметил губернатор.

В Белгород на помощь прибыла дополнительная техника из других муниципалитетов региона. К ликвидации последствий обстрела подключены главы муниципальных образований.⠀

«Основные задачи на текущий момент — уборка, обеспечение сохранности поврежденных транспортных средств до перемещения на общую стоянку, закрытие тепловых контуров поврежденных объектов, актирование повреждений, организация доставки жителей в ПВР. Городские управы продолжают обход территорий и опрашивают людей», — написал Гладков в своем канале.

Также губератор привел адреса информационных центров для помощи пострадавшим и восстановления всех повреждений:

1. ул. Преображенская, 84⠀

2. ул. Парковая (около областного БТИ)

3. Народный бульвар (9 лицей)

4. Ул. Маяковского (управа № 19)

5. 2-й Котлозаводской пер., 2

По всем вопросам (по пострадавшим, поврежденному имуществу, транспорту, ПВР) Гладков предложил звонить в информцентры или по телефонам «122» и «112».

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