После президентских выборов 2024 года в России может начаться «тотальная мобилизация», заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов на форуме в канадском Галифаксе, посвященном вопросам безопасности. Депутаты Госдумы и члены Совфеда прокомментировали RTVI заявление украинского чиновника, оценив вероятность того, что российские власти примут такое решение.

Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев:

Это [тотальная мобилизация] вряд ли [произойдет]. Давайте так — мы провели мобилизацию, восполнили потери, восполнили то недостающее количество военнослужащих, которого с начала СВО у нас не хватало, и сейчас мы добровольно набираем военнослужащих на контрактную службу, создаем новые соединения, части, и даже объединения для того, чтобы в принципе создать наступательную группировку.

Ни о какой мобилизации сейчас речь не идет. Не нужно ее проводить, нет такой необходимости сейчас.

Поэтому то, что он [Данилов] говорит… Говорить можно все, что угодно, но нет такой необходимости. Мы должны восстановить боеспособность наших Вооруженных сил за счет тех людей, которые добровольно сейчас идут на службу. А они в принципе идут. Я сейчас работаю в Омске и вижу, что задачи, которые поставил наш Генеральный штаб, выполняются. Я думаю, они будут выполнены и какой-то новой мобилизации не потребуется.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Сергей Муратов:

Это что-то из области фантастики. Тотальная мобилизация — для чего? Для кого, против кого? Я этого не понимаю.

У нас там все сейчас и так нормально. На той стороне нет столько сил, против которых бы нужно объявлять тотальную мобилизацию. Вот нет их, по определению даже и быть не может там.

Мы своих людей бережем. Мы под снаряды людей своих не бросаем, в отличие от украинской стороны. Им как раз тотальная мобилизация помогла бы. Чтобы закрыть свой снарядный голод, они вынуждены сегодня людей, как говорится, на мясо отправлять, а у нас такой необходимости нет. Тех ресурсов, которые у нас есть, нам хватает.

И вопроса такого даже не стоит, тотальная мобилизация даже не обсуждается нигде. Ни в Министерстве обороны, ни в Государственной думе, ни где-либо еще. Я, во всяком случае, такого точно не слышал.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Дмитрий Перминов:

Он [Данилов] эти заявления делает, не основываясь на реальности. Сегодня мы видим, что наши Вооруженные силы, хоть и медленно, но отвоевывают нашу территорию. Кроме того, [зампредседателя Совбеза России] Дмитрий Анатольевич Медведев докладывал, что на сегодняшний день уже, по-моему, больше 300 тысяч человек заключило контракт с Министерством обороны. Поэтому вопрос мобилизации сегодня на повестке не стоит.

Мы видим, что происходит — и НАТО, и Америка видят, что вкачивание денег в Украину не приводит ни к каким успехам, и уже наступает усталость от Украины. Они начинают сокращать финансирование. При том, что буквально недавно они сами признавались, что без американской, без натовской поддержки Украина продержится не более двух недель. Мы видим, что именно это сейчас на самом деле и происходит.

Эти заявления, скорее всего, направлены на то, чтобы внести раскол в наше российское общество, посеять панику, чем они последнее время и занимались. Я думаю, что это заявление — из ряда подобных заявлений.