Военные примут все меры, чтобы защитить Белгород от украинских обстрелов, заявил 9 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, задача Вооруженных сил «эту опасность сначала минимизировать, а затем полностью от нее избавиться». RTVI собрал реакции военкоров и провоенных телеграм-каналов на это заявление.

Военный эксперт Борис Рожин (Colonelcassad):

Запомним этот твит.

Военкор Алексей Живов (ЖИВОВ Z):

Звучит довольно грозно.

Журналист Даниил Безсонов («Неофициальный Безсонов»):

Это можно сделать, только значительно отодвинув границу. Похоже, что мои прогнозы были верны, и вскоре будут хорошие новости.

«Старше Эдды»:

На самом деле это очень серьезное заявление. Чтобы Белгород не обстреливался из ствольной артиллерии и РСЗО типа Град/Вампир/Ураган, необходимо отодвинуть противника километров на 15 от государственной границы. Видимо, скоро приграничные территории Харьковской области бывшей Украины вновь станут ареной напряженных сражений. Иначе, к сожалению, нельзя. Ошибки надо исправлять.

Сергей Колясников (ZERGULIO):

[Вдумчиво смотрит на карту Харьковской области …]

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц:

По гамбургскому счету, чтобы обезопасить Белгород, надо брать Харьков. Расстояние между этими двумя городами по прямой — 70 километров. Максимальная дальность стрельбы управляемыми реактивными снарядами M30 и M31 от РСЗО HIMARS — 84 километра. ВСУ имеют возможность бить по Белгороду, тупо загнав пусковые установки в городскую застройку.

Что ж, города-миллионники в ходе СВО нам брать еще не доводилось. Будет очень тяжело. Но по-другому российские города от обстрелов не защитить.

Военкор Юрий Котенок:

Коллеги поправляют г-на Пескова в том, что гарантия необстрелов Белгорода — вытеснение противника от реальной границы (ЛБС) вглубь от нашей территории на 15 км. Но это снова обсуждение полумер! <…> Нужна зона отчуждения радикально больше. Нужно возвращать России Харьков, Харьковскую, Сумскую, Черниговскую области. Именно так, и никак не меньше.

Украинские атаки на Белгород

После начала военной операции на Украине Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам. 30 декабря 2023 года в результате атаки ВСУ на Белгород погибли 25 человек, более ста получили ранения.

Обстрелы не прекратились и после новогодних праздников. 2 января Минобороны сообщило о ликвидации 17 ракет реактивной системы залпового огня «Ольха» над Белгородской областью, на следующий день было перехвачено 15 ракет. В ночь на 5 января над регионом были уничтожены 10 ракет.

Глава региона Вячеслав Гладков заявил о готовности вывезти людей из города в другие населенные пункты. Также губернатор анонсировал отправку более тысячи белгородских детей в другие регионы. Из-за угрозы обстрелов в Белгороде и приграничной зоне области были отменены рождественские богослужения, а для жителей столицы региона открылись курсы экстренной доврачебной помощи.