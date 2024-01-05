Белгород подвергся ракетному обстрелу в ночь на 5 января. Минобороны России сообщило о 10 уничтоженных над регионом ракетах реактивной системы залпового огня «Ольха». В результате обстрелов пострадали два человека, одному из них сделали операцию. Повреждены десятки машин, в домах выбиты стекла. Подробности — в материале RTVI.

Мэрия Белгорода сообщила о ракетной опасности 4 января в 23:38. Жителей призвали не подходить к окнам, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами или спуститься в укрытие.

После полуночи Минобороны России сообщило, что средства ПВО перехватили над Белгородской областью 10 ракет реактивной системы залпового огня «Ольха». В 0:53 белгородская мэрия объявила отбой ракетной опасности.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших в результате обстрела. Один снаряд взорвался рядом с многоквартирным домом, в нескольких квартирах выбило окна, повреждены более 30 автомобилей. В Белгородском районе повреждена кровля одного домовладения и посечен один автомобиль, добавил глава региона.

Мэр Белгорода Валентин Демидов опубликовал фотографии сгоревших при обстреле машин. В домах на улицах Почтовая и Макаренко повреждено около 130 оконных стекол, сообщил он.

Утром 5 января губернатор Белгородской области уточнил данные о состоянии пострадавших. Одному из них сделали операцию и удалили осколок из плеча. У второго пострадавшего мужчины осколочное ранение голени. Оба раненых доставлены в больницу.

Он отметил, что ночь в Белгороде «прошла опять тревожно», предстоит «еще много» работ по восстановлению домов. По словам Гладкова, в результате обстрела выявлены повреждения в 92 квартирах десяти домов, одном частном домовладении и четырех хозяйственных постройках. Также осколками посечен 31 автомобиль, добавил губернатор.

Всего после недавних обстрелов Белгорода в больницах Москвы и Белгородской области остаются 74 человека, 20 из них находятся в столичных реанимациях, добавил Гладков. Следственный комитет после ночного обстрела сообщил о расследовании «очередных преступлений в отношении мирных жителей Белгородской области».

Центр Белгорода, в том числе Соборная площадь, был обстрелян 30 декабря. Погибли 25 человек, более ста получили ранения. Минобороны также сообщало о перехваченных над регионом ракетах 2 и 3 января.