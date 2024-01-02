Средства ПВО сбили над Белгородской областью девять украинских ракет «Ольха», сообщило российское Министерство обороны.

По данным ведомства, первые четыре ракеты были уничтожены около 12:00. Министерство назвало произошедшее «попыткой киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации».

Затем Минобороны сообщило, что около 13:00 были сбиты еще пять ракет, передает РИА Новости.

Губернатор Белгородской области написал в своем телеграм-канале, что в результате первой атаки есть один пострадавший. Речь идет о мужчине, у которого осколочные ранения рук и ног. Он доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Во время второй атаки, по предварительным данным, есть одна пострадавшая — женщина, сообщил Гладков: она получила рваную рану левой кисти и отказалась от госпитализации. В Белгороде повреждено торговое помещение и несколько автомобилей, а в Белгородском районе осколками посечен один легковой автомобиль, отметил губернатор.