Жителей Белгорода, который подвергается ракетным обстрелам, при их желании могут вывезти в Старый Оскол или Губкин. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор области Вячеслав Гладков.

Он заявил, что ситуация в Белгороде остается непростой. Люди переживают «из-за имущества, из-за автомобилей, за собственную жизнь, за жизнь своих близких», отметил чиновник.

«Вижу несколько обращений в социальных сетях, где пишут: «Нам страшно, помогите нам выехать в безопасное место». Конечно, поможем! Уже несколько семей перевезли. Все, что от нас зависит, мы делаем», — заверил Гладков.

Желающие выехать из Белгорода могут обратиться в приемную губернатора или мэра, а также по телефонам «122» или «112».

«Нужно сообщить о том, что вы готовы выехать. Уже сегодня мы готовы вас перевезти в Старый Оскол и Губкин, где вы будете находиться в достаточно комфортных условиях, в теплых и безопасных номерах. Вы будете находиться там столько времени, сколько это будет необходимо», — пообещал Гладков.

Он добавил, что если не хватит мест в пунктах временного размещения в Белгородской области, он обратится к главам других регионов. «Они и в конце декабря, и в начале уже этого 2024 года звонили мне, поступали десятки звонков от моих коллег с тем, чтобы помочь всем вам, уважаемые жители Белгородской области», — отметил Гладков.

Очередной обстрел Белгорода произошел в ночь на 5 января. Пострадали два человека. При обстреле города 30 декабря погибли 25 человек, более ста получили ранения.