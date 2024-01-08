Около 1,3 тыс. детей из Белгорода отправятся в загородные школьные лагеря Воронежской, Калужской, Тамбовской и Ярославской областей, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. По его словам, в туда уже отправились специалисты, которые проверят места размещения.

«Формируем группы и будем уже отправлять [детей]», — отметил Гладков.

Губернатор добавил, что около 300 жителей Белгорода сейчас находятся в пунктах временного размещения в Старом Осколе, Губкине и Корочанском районе.

6 января глава администрации Старооскольского городского округа Андрей Чесноков сообщил, что в Старый Оскол были эвакуированы более 100 жителей Белгорода.

После начала военной операции на Украине Белгородская область неоднократно подвергался обстрелам. Один из самых массированных ударов был нанесен 30 декабря 2023 года — в результате атаки ВСУ на Белгород погибли 25 человек, более ста получили ранения.

Обстрелы Белгорода не прекратились и после новогодних праздников. В частности, в ночь на 5 января над областью были уничтожены 10 ракет реактивной системы залпового огня «Ольха». В этот же день Гладков заявил о готовности вывезти людей из города и обратиться за помощью к главам других регионов.