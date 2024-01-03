Утром 3 января Белгород дважды подвергся обстрелам, ситуация в городе продолжает оставаться напряженной. Об этом в телеграм-канал сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Ситуация в Белгороде продолжает оставаться напряженной. С утра было два обстрела. ПВО сработали. Как только рассветет, будем проводить подомовой обход, смотреть повреждения, крыши, кровли, окна, фасады и приступать к восстановительным работам. Начнем обход вместе с заместителями, с министрами, с мэром города», — написал Гладков.

По его словам, под обстрел ВСУ попало село Солоти, расположенное в Валуйском городском округе, где были выбиты окна в двух частных домовладениях, посечена кровля, а также нанесены повреждения линии электропередачи. На месте работают сотрудники аварийных и оперативных служб.

Губернатор также ответил на просьбы запустить систему смс-сообщений во время обстрелов и объяснил, что одновременная отправка сообщений всем пользователям с технической точки зрения невозможна.

«Вчера очень много было сообщений, просьб запустить СМС-сообщения во время обстрелов. Напомню, что невозможно СМС-сообщения отправить всем пользователям одновременно. То есть это действия, которые происходят последовательно. К сожалению, технические возможности не такие. Если помните, несколько месяцев назад во время обстрела Шебекино СМС-ки приходили через час после окончания обстрела», — заявил он.

Вместе этого, Гладков предложил жителям региона установить приложение «МЧС России», чтобы получать сообщения об обстрелах «мгновенно».

Губернатор также сообщил, что на 8 января запланировано заседание оперативного штаба, в ходе которого будет обсуждаться вопрос о переводе детских садов в режим дежурных групп, а также о продлении школьных каникул в Белгороде и еще семи муниципальных образованиях до 19 января, после чего будут приняты решения по оперативной обстановке.

По словам Гладкова, 70 человек продолжают находиться в лечебных учреждениях после обстрелов, которым подвергся Белгород 30 декабря, 25 из пострадавших находятся в федеральных клиниках. После обстрелов 2 января погиб один человек, 11 получили ранения: восемь из них были выписаны, еще трое продолжают находится в стационарах.⠀