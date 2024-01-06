В Белгороде из-за обстрелов отменили рождественские богослужения

Рождественские богослужения решено отменить в Белгороде, Белгородском и Шебекинском районах, а также на территории 20-километровой приграничной зоны. Об этом заявил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн в своей проповеди 6 января.

Такое решение он объяснил «опасностью, которая нас всех подстерегает», и пообещал «молиться обо всех белгородцах, которые находятся в больницах». Митрополит призвал жителей региона в рождественский сочельник заняться «духовной работой над самими собой, проделать путь к Вифлеемской пещере».

Информацию об отмене богослужений подтвердил мэр Белгорода Валентин Демидов. В своем телеграм-канале он пишет, что решение было принято по согласованию с митрополитом «в связи с оперативной обстановкой».

Аналогичным образом в 15-километровой приграничной зоне Белгородской области отменялись пасхальные богослужения в апреле 2023 года. Годом ранее на Пасху жителей этой зоны по желанию организованно вывозили в удаленные храмы.

Сегодня, 6 января, глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в столице региона организованы курсы срочной доврачебной помощи для всех желающих. По его словам, обращения с соответствующими просьбами он получил от жителей Белгорода.

5 января Гладков заявлял, что готов организовать вывоз белгородцев, которые опасаются участившихся ракетных обстрелов, в Старый Оскол или Губкин, где их разместят «в достаточно комфортных условиях, в теплых и безопасных номерах» на любой необходимый срок. По словам белгородского губернатора, в случае нехватки мест для размещения переселенцев он готов обратиться к своим коллегам из других регионов, которые уже предлагали свою помощь по приему желающих временно покинуть область.