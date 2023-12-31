Власти нескольких российских городов объявили об отмене новогодних мероприятий и праздничных салютов. Соответствующие решения принимаются в знак поддержки жителей Белгорода после обстрела, в результате которого погибли 22 человека.

Одним из первых об отказе проводить праздничные мероприятия сообщил мэр Магадана Юрий Гришан.

«Дорогие магаданцы, уверен, что все следят за последними событиями, которые произошли в Белгороде. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших при обстреле Белгорода. Считаю неуместным проводить новогодние мероприятия в полночь на Театральной площади», — написал чиновник.

Также он призвал жителей города не запускать собственные салюты.

От запуска праздничных фейерверков отказался и мэр Владивостока Константин Шестаков. «Светлая память погибшим, скорейшего выздоровления раненым. Во Владивостоке вечером отменены праздничные фейерверки. Мы скорбим вместе со всей страной», — говорится в его обращении.

Мэр Благовещенска Олег Имамеев призвал горожан отметить Новый год с родными и близкими, а также прогуляться по улицам города. Новогодний салют, запланированный на вечер 31 декабря, благовещенские власти решили отменить, указав, что он будет «неуместен».

«Праздничные салюты в Благовещенске еще обязательно будут. <…> Уверен, что вы меня поддержите», — обратился Имамеев к местным жителям.

Фейерверки отменены и в Петропавловске-Камчатском. В то же время праздничные мероприятия по случаю Нового года состоятся, уточнил глава города Константин Брызгин.

«Неправильно идти на поводу у террористов и отменять новогодние мероприятия, лишая праздника наших детей. Конечно, фейерверк в такой момент неуместен, но новогодняя программа в центре города пройдет», — говорится в обращении чиновника.

По словам Брызгина, в новогоднюю ночь на центральной площади Благовещенска местные жители «увидят поздравление наших воинов с передовой и смогут поучаствовать в записи ответного новогоднего поздравления участникам СВО».

Салюты были также отменены в других населенных пунктах Камчатского края, в том числе в Вилючинске и Палане.