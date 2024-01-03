Российские средства противовоздушной обороны утром 3 января уничтожили 12 ракет, выпущенных по Белгородской области, сообщило Министерство обороны России.

«Сегодня утром 3 января пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет реактивной системы залпового огня «Ольха» и ТРК «Точка-У», — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве также уточнили, что в результате действий войск ПВО было уничтожено шесть ракет РСЗО «Ольха» и шесть ракет ТРК «Точка-У».

Как сообщил ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, с утра город дважды подвергся обстрелам, сообщений о пострадавших не поступало. В результате обстрела села Солоти в Валуйском городском округе были повреждены два частных домовладения.

По словам губернатора, 8 из 11 человек, получивших ранения в результате обстрела 2 января, были отпущены домой на амбулаторное лечение, врачи оказывают всю необходимую помощь остальным пострадавшим.

После обстрелов, которым подвергся Белгород 30 декабря, в лечебных учреждениях продолжают находиться 70 человек, 25 пострадавших размещены в федеральных клиниках.