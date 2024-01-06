В Белгороде из-за участившихся ударов открыли курсы срочной помощи раненым

В связи с участившимися украинскими атаками в Белгороде решили возобновить курсы по оказанию срочной доврачебной помощи, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, первое занятие состоялось накануне, 5 января, на базе Центра молодежных инициатив. С сегодняшнего дня, 6 января, курсы первой помощи продолжатся также в культурном центре «Октябрь» в парке им. Ленина и городской поликлинике №6. С 9 января стартует углубленный курс оказания первой медицинской помощи, который будут вести инструкторы центра «Воин».

Гладков напомнил, что занятия по оказанию экстренной доврачебной помощи проводятся на базе белгородского центра медицины катастроф на протяжении почти двух лет. «Но понимаем, что сейчас ситуация достаточно напряженная», — объяснил глава региона открытие дополнительных курсов, сославшись на соответствующие обращения жителей Белгорода.

Очередной обстрел Белгорода произошел в ночь на 5 января, пострадали два человека. 3 января над Белгородской областью было перехвачено 12 ракет, 2 января — 17 ракет. При обстреле города 30 декабря погибли 25 человек, включая пятерых детей, и более ста получили ранения.

В своем телеграм-канале Гладков опубликовал сведения о местах и времени проведения занятий, а также об условиях их посещения, особо подчеркнув, что пройти обучение могут все желающие.

Белгородский губернатор также сообщил, что 5 января из больниц было выписано шестеро пострадавших при недавних обстрелах. Еще 69 раненых продолжают проходить лечение в больницах Москвы и Белгорода. «Один человек, к сожалению, получил ранение в Шебекино», — добавил глава области.

Гладков уточнил, что 5 января Шебекинский городской округ подвергся артиллерийскому обстрелу, в результате которого подстрадал один человек — охранник промпредприятия, получивший осколочное ранение ноги.

«Зафиксировано 10 прилетов. <…> Различные повреждения зафиксированы на территории трех промышленных предприятий, посечены два автомобиля. Также были повреждены линии электропередачи и трубопроводов теплоносителя», — сообщил белгородский губернатор.

«Ситуация продолжает оставаться напряженной». Что известно об обстреле Белгорода

Накануне Гладков заявлял, что готов организовать переселение жителей Белгорода, опасающихся ракетных обстрелов, в Старый Оскол или Губкин. «Вы будете находиться в достаточно комфортных условиях, в теплых и безопасных номерах. Вы будете находиться там столько времени, сколько это будет необходимо», — пообещал он. По словам губернатора, если в этих двух городах переселенцам не хватит мест, он обратится за помощью к главам других регионов.