Работа над созданием единого реестра воинского учета и внедрением электронных повесток будет «практически завершена» к 2025 году. Об этом заявил председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов.

В интервью петербургскому изданию «Фонтанка» парламентарий не согласился с тем, что о едином реестре воинского учета уже перестали говорить: по его словам, «работа по его созданию продолжается».

«Достаточно такая непростая работа, Минцифры очень много делает в этом направлении. Ведь можно, конечно, сказать, что создали, а на самом деле будет одна там какая-то картинка. Так нельзя. Если мы что-то говорим, значит, мы должны это дело довести до конца. И я абсолютно убежден, что к 2025 году эта работа будет практически завершена», — сказал Картаполов.

Отвечая на вопрос о возможности распустить 300 тыс. мобилизованных в свете протестов с подобными призывами, депутат заявил, что «во-первых, нет никакой необходимости никого распускать».

«Вы представляете себе, что, например, осенью 42-го года, когда мы были прижаты к Волге, пришла бы депутация жен к Кремлю и сказала: “Иосиф Виссарионович, а вы давайте-ка отпустите тех, кого в 41-м призвали. Они же уже год воюют. Это что ж такое? Справедливость должна быть”. Ведь никому это не приходит в голову», — сказал он.

По словам Картаполова, мобилизованные «уже год воюют, они стали профессионалами своего дела». «И вы предлагаете вместо профессионалов своего дела набрать других, а потом еще долгое время их готовить? Вот именно этого и хотят наши недруги», — заключил он.

По мнению депутата, Россия входит в 2024 год «с уверенностью в завтрашнем дне», «не с надеждой, как это было в прошлом году, а с уверенностью». Картаполов также уверен, что в 2023 году «люди стали более глубже понимать суть происходящего, из-за чего и почему началась специальная военная операция».

В Минцифры в сентябре говорили, что единый реестр воинского учета начнет полноценно использоваться только с 2025 года. Замглавы ведомства Олег Качанов объяснял, что это связано с «очень жесткими требованиями с точки зрения инфраструктуры и информационной безопасности».

«Да, это требования, сведения, которые в нем содержатся, не составляют военную тайну, да, но они составляют служебную тайну. <…> [Создание реестра] требует временных и материальных затрат», — подчеркивал заместитель министра.

Президент России Владимир Путин в апреле подписал закон о цифровизации воинского учета — он регламентирует создание цифрового реестра военнообязанных, куда будут входить личные и паспортные данные, а также приравнивает электронные повестки к бумажным. Согласно закону, повестка будет считаться врученной с момента размещения в личном кабинете на портале «Госуслуг».