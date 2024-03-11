Появившийся в соцсетях «приказ Шойгу о дополнительной мобилизации» — это фейковый документ, заявил RTVI председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, мобилизационных мероприятий не планируется.

«Это полнейший бред! Никакой мобилизации не планируется. Это проделки наших оппонентов, которые вбрасывают через интернет фейковый высосанный из пальца документ», — заявил Картаполов.

«Приказ», о котором идет речь, стал распространяться в соцсетях и мессенджерах в начале марта. В нем, в частности, утверждается, что с 25 марта 2024 года в России якобы будет объявлен дополнительный призыв граждан на военную службу в рамках частичной мобилизации.

В «приказе», который якобы подписан министром обороны Сергеем Шойгу 6 марта, говорится, что не позднее 1 июня «представители военных комиссариатов» должны организовать призыв 300 тыс. граждан в рамках мобилизации. Контроль за выполнением «приказа» возлагается на Главное организационно-мобилизационное управление Генштаба ВС России, следует из фото документа. В верхнем правом углу присутствует отметка «Для служебного пользования».

«Такие посты преимущественно распространяются по соцсетям, в локальных группах, с аккаунтов, имеющих признаки ботов. Один из пользователей «Одноклассников», очевидно использовал собственную страницу, на которой есть посты в поддержку Украины», — отметил телеграм-канал «Война с фейками».

Юрист Евгений Смирнов в разговоре с изданием «Агентство»* обратил внимание, что «приказ» содержит сразу несколько признаков фейка:

военные комиссары не организуют призыв по мобилизации,

главное организационно-мобилизационное управление Генштаба не уполномочено заниматься контролем подобных приказов,

отметка «Для служебного пользования» поставлена с нарушением требований положения, регулирующего обращения с информацией для служебного пользования.

Кроме того, документ по своей структуре и наполнению аналогичен фейковому «приказу Шойгу», который появился в соцсетях в сентябре 2023 года. В нем говорилось о планах организовать до 1 ноября 2023 года призыв по мобилизации 200 тыс. человек. Документ активно распространяли украинские СМИ и телеграм-каналы. Картаполов тогда назвал «приказ» фейком и «полной ерундой».

В сентябрьском «приказе» также было несколько признаков, указывающих на недостоверность документа:

должности «представитель военных комиссариатов» не существует — приказы адресуются командующим войсками военных округов, которым подчиняются военкомы;

месяц в подобных приказах не пишется от руки;

реальная подпись Шойгу несколько отличается;

номер «приказа» не соотносится с нумерацией приказов, опубликованных на сайте Минобороны;

полномочиями по контролю за исполнением приказа наделены заместители главы Минобороны или начальник Генштаба, а не главное мобилизационное управление.

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*издание внесено Минюстом России в реестр иноагентов

Ольга Зенькович