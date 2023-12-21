Президент России Владимир Путин поручил Минобороны и Минцифры провести осенний призыв 2024 года с использованием единого реестра воинского учета. О том, станет ли меньше уклонистов из-за электронных повесток, RTVI поговорил с адвокатом Владимиром Тригниным и военкором Александром Коцем.

Осенний призыв 2024 года должен пройти с использованием электронных повесток, следует из поручения Владимира Путина. Повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в реестре и на портале «Госуслуг», поэтому возможностей уклониться от призыва станет меньше, считает председатель Военной коллегии адвокатов Москвы Владимир Тригнин.

«Если раньше можно было просто не получать повестку и не являться, то теперь, если реестр заработает, граждане, в отношении которых размещена повестка, не смогут никуда выехать за пределы Российской Федерации. И если они не явятся в военкомат, на них в течение 20 дней с момента неявки будут накладываться ограничения — они не смогут оформить ИП, распоряжаться движимым и недвижимым имуществом, брать кредиты и так далее. Поэтому действительно в данном случае граждане обязаны будут являться военкомат или нести ответственность вплоть до уголовной за уклонение от призыва», — подчеркнул адвокат.

Трингин напомнил, что, согласно закону о цифровизации воинского учета, подписанному в апреле 2023 года, если гражданин призывного возраста не получил повестку во время призыва, но у него нет отсрочек или освобождения от службы, он обязан самостоятельно явиться в военкомат в течение двух недель с начала призыва.

Система призыва станет более прозрачной, но уменьшится ли число взяток в этой области, покажет только правоприменительная практика, уверен адвокат.

«По крайней мере, все будет в открытом виде, то есть все сведения о гражданах, которые подлежат призыву, можно будет легко проверить — кто явился, кто не явился, по какой причине гражданин получил освобождение или отсрочку от призыва. Если сейчас личные дела граждан ведутся в бумажном виде, документы могут пропадать, личные дела могут теряться, наверное, теперь таких потерь не будет или будет меньше», — рассказал он.

Военный корреспондент Александр Коц в разговоре с RTVI подчеркнул, что необходимость цифровизации военкоматов назрела давно. По его мнению, внедрение электронного призыва в следующем году — вполне своевременная мера.

«У нас в прошлом году мобилизация показала всю косность и устарелость существующей системы, когда только в военкоматах выяснялось, что человек уже многодетный или что у него какие-то болезни, которые не позволяют ему служить в армии, тем более выполнять боевые задачи», — сказал Коц.

«Чем современнее будет военкомат и чем больше он будет вмонтирован в систему «Госуслуг», тем лучше — тебе не надо будет бегать, собирать справки, все сведения есть в электронной медицинской карте и на «Госуслугах». Чем меньше бюрократии, тем лучше. Чем меньше участие человека в этом процессе, тем меньше коррупционная составляющая во всей этой системе», — уверен военкор.

Создание электронной базы не станет проблемой, считает Трингин. По схожему принципу, по его словам, уже сейчас работают базы Федеральной налоговой службы и Федеральной службы судебных приставов.

«Они работают, ограничения на выезд граждан накладываются, если они являются должниками. Я давно не встречал новостей о том, что гражданин не является должником, а на него наложили ограничения. То есть база как-то работает, поэтому если все правильно сделать, правильно ее протестировать, настроить, то вполне реально, что она начнет работать», — объяснил адвокат.

Кроме того, единый реестр воинского учета может разгрузить военкоматы. «Если постановка и снятие с воинского учета будет оформляться без личной явки, если отсрочки и освобождения будут оформляться без личной явки при наличии сведений в реестре, это разгрузит работу военкоматов. Не надо будет всем подряд являться», — заключил Трингин.