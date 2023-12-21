Президент Владимир Путин поручил Минобороны применить единый реестр в ходе осеннего призыва 2024 года, а также обеспечить постановку на воинский учет без личной явки в военкомат и формирование электронных повесток. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Осуществлять призыв на военную службу граждан РФ, проводимый в октябре — декабре 2024 г., с использованием государственной информационной системы «Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете», — сказано в перечне поручений главы государства по вопросам призыва граждан на военную службу.

По этой теме президент ждет доклад до 1 ноября 2024 года, далее — один раз в полгода.

Ответственными по вопросу реестра Путин сделал главу Минобороны Сергея Шойгу, по вопросу электронных повесток — его же и главу Минцифры Максута Шадаева.

14 апреля президент России подписал закон о цифровизации воинского учета — он регламентирует создание цифрового реестра военнообязанных, куда будут входить личные и паспортные данные, СНИЛС, сведения о гражданстве, месте жительства, образовании, трудовой деятельности и другая информация, а также приравнивает электронные повестки к бумажным. Согласно закону, повестка будет считаться врученной с момента размещения в личном кабинете на портале «Госуслуг».

Глава Минцифры Максут Шадаев указывал, что такой реестр необходим для систематизации информации о россиянах, которые находятся на воинском учете, а также возможности актуализировать данные о них в онлайн-режиме.