Минобороны России разработало законопроект, который предлагает установить единый предельный возраст пребывания на службе для мобилизованных и контрактников в период мобилизации, военного положения или военного времени. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно законопроекту, для высших офицеров предельный возраст в период мобилизации составит 70 лет, а для остальных — 65 лет. Речь идет о тех, кто поступил на службу до 24 июня 2023 года.

Как отмечается в пояснительной записке, в настоящее время законодательство:

не содержит нормы, определяющей предельный возраст пребывания на военной службе в период мобилизации для военных, которые заключили контракты до июня 2023 года;

устанавливает предельный возраст только для тех военнослужащих, которые заключили контракты после этого периода;

не распространяет нормы на весь период мобилизации и на правоотношения, которые возникли с начала военной операции на Украине (24 февраля 2022 года);

не относится к гражданам, призванным на военную службу по мобилизации Вооруженных сил России.

«Законопроектом данная неопределенность исключается», — подчеркивает ведомство.

Кроме того, в Минобороны считают, что такая мера обеспечит необходимый уровень укомплектованности армии и сохранит ее боеспособность.

24 июля 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст пребывания в запасе для военнослужащих в званиях ниже офицерских.

Согласно закону, предельный возраст пребывания в запасе солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов первого разряда повышается с 35 до 40 лет, второго разряда — с 45 до 50 лет, третьего — с 50 до 55 лет.

Также был поднят предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве. Для россиян в званиях старших офицеров — 65 лет (раньше в большинстве случаев 60 лет), для имеющих воинские звания младших офицеров — 60 лет (ранее — 55 лет), для обладателей других званий — 55 лет (ранее — 45 лет). При этом предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве для высших офицеров сохранился на уровне 70 лет.

Документ вступил в силу 1 января 2024 года. Переходный период будет действовать до 1 января 2028 года, чтобы запасники переводились в отставку поэтапно. Среди прочего, согласно закону, россияне 50-54 лет, переведенные в отставку до 1 января 2024 года, не подлежат зачислению в запас, но они могут сами подать заявку в военкомат о продолжении пребывания в запасе до достижения нового предельного возраста.