Разработанный Минобороны проект закона о повышении возраста для увольнения мобилизованных и контрактников исчез с портала проектов нормативных правовых актов. Документ был опубликован на сайте 8 февраля.

«Проект удален. Кажется, что-то пошло не так. Страница, которую вы запрашиваете, не существует. Возможно, она устарела, была удалена или был введен неверный адрес в адресной строке», — говорится в сообщении, которое появляется при попытке просмотреть документ по прежней ссылке.

Законопроект, подготовленный оборонным ведомством, предполагал, что в период мобилизации предельный возраст высших офицеров составит 70 лет, а остальных — 65 лет. Речь идет о тех, кто поступил на службу до 24 июня 2023 года.

В пояснительной записке отмечалось, что в действующем законодательстве нет нормы, определяющей предельный возраст пребывания на военной службе в период мобилизации для военных, которые заключили контракты до июня 2023 года. Принятие законопроекта обеспечит необходимый уровень укомплектованности армии и сохранит ее боеспособность, говорилось в документе.

Как отмечал Forbes, изменения предлагалось внести в ст. 4 федерального закона ​​«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который был подписан и опубликован 24 июня 2023 года.

В соответствии с этим законом предельный возраст службы по контракту в период мобилизации был повышен до 70 лет для высших офицеров и до 65 — для других воинских званий. Действие закона распространяется только на тех, кто заключил контракт после вступления этих поправок в силу.

«Радио Свобода»* предполагает, что если новый законопроект будет принят, а президентский указ о мобилизации продолжит действовать, то заключившие контракт или мобилизованные военные «теоретически могут остаться в армии до достижения ими 65 лет без права уволиться».

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Согласно действующему закону «О воинской обязанности и военной службе», предельный возраст пребывания мужчин на службе в зависимости от воинского звания составляет от 50 до 65 лет, для женщин — 45 лет. После достижения этого возраста закон позволяет заключить новый контракт.

В июле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст пребывания в запасе для военнослужащих в званиях ниже офицерских. В частности, предельный возраст пребывания в запасе солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов первого разряда был повышен с 35 до 40 лет, второго разряда — с 45 до 50 лет, третьего — с 50 до 55 лет.

* внесено Минюстом в реестр иноагентов