Увольнение со службы мобилизованных «возможно в соответствии с действующим законодательством, а также после прекращения обстоятельств, послуживших основанием для призыва граждан на военную службу». Об этом говорится в ответе администрации президента (АП) России на обращение заместителя председателя партии «Яблоко», депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского с призывом издать указ о завершении частичной мобилизации.

В АП также сообщили, что для восстановления физического и психологического состояния военнослужащих в зоне проведения военной операции Минобороны России проводит их ротацию «с учетом складывающейся обстановки и поддержания боевой готовности воинских частей и подразделений».

«По информации Минобороны России военнослужащие регулярно

выводятся в тыловые районы для отдыха, а также им предоставляются отпуска в

установленном порядке», — говорится в ответе.

В разговоре с RTVI Вишневский отметил, что «действующее законодательство» в данном случае — это указ президента России от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», который продолжает действовать.

Зампред «Яблока» рассказал, что в конце января в Министерстве обороны в ответ на его обращение, направленное по просьбе жен мобилизованных, сообщили, что завершение частичной мобилизации также будет объявлено указом президента, а срок ее окончания «будет определен руководством государства исходя из достижения целей специальной военной операции и решения задач».

«Именно поэтому, по просьбе жен мобилизованных, я и просил издать указ о завершении “частичной мобилизации”. Но издавать его, судя по всему, не планируется. Пока не достигнуты цели СВО. Это значит, что мобилизованные будут служить и дальше. Это значит, что просьбы их жен не услышаны. Те, кто был осужден, и подписал контракт, получают помилование и возвращение домой через полгода. Те, кто был призван по “частичной мобилизации”, продолжают служить», — констатировал Вишневский.

Президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября 2022 года. Министр обороны России Сергей Шойгу анонсировал призыв 300 тысяч человек и уже 4 октября отчитался о наборе более 200 тысяч мобилизованных. В конце октября в ведомстве заявили, что вручение повесток прекращено. Отдельного указа о завершении мобилизации Путин не подписывал. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, после консультаций с юристами было решено, что в этом нет необходимости.

В середине декабря 2023 года глава государства сообщил на прямой линии, что в ходе мобилизации были призваны 300 тысяч человек. В зоне проведения военной операции, по его словам, находится около 244 тысяч мобилизованных. Президент заверил, что с учетом «достаточно широкой кампании по привлечению людей к заключению контрактов на добровольной основе» необходимость в дополнительной мобилизации сейчас отсутствует.

В конце декабря 2023 года Минобороны России впервые раскрыло точное число граждан, призванных на воинскую службу в рамках частичной мобилизации, объявленной в сентябре 2022 года. По данным ведомства, в Вооруженные силы России были призваны 302 503 человека из 1 430 муниципальных образований. Как уточнили в министерстве, 33 тыс. человек из этого числа прибыли в военкоматы не дожидаясь повестки.

Жены и родственницы мобилизованных регулярно проводят акции протеста с требованием вернуть домой их близких с фронта, обычно эти мероприятия имеют формат возложения цветов к памятникам. После такой акции, состоявшейся 7 ноября 2023 года в Москве, военкор Александр Сладков написал в своем телеграм-канале, что президент России Владимир Путин принял решение «об участии мобилизованных до конца проведения СВО».

Комментируя это сообщение, публицист и автор телеграм-канала «Живов Z» Алексей Живов заявил RTVI, что мобилизованным положен слишком короткий отпуск, и самым простым способом пойти навстречу их семьям было бы увеличение этого отпуска до месяца.

В годовщину мобилизации в сентябре 2023 года глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что мобилизованные россияне «вернутся домой после завершения специальной военной операции». «Ротация никакая не предусмотрена», — сказал депутат. Он добавил, что за каждые полгода службы мобилизованным положен отпуск.

В декабре 2023 года на предложение Бориса Вишневского ограничить срок участия мобилизованных в боевых действиях одним годом в Минобороны заявили, что считают это нецелесообразным. В ответе ведомства, адресованном депутату, говорилось, что срок службы мобилизованных истечет, когда закончится военная операция на Украине.