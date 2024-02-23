Новая волна мобилизации в России не нужна, считает основатель телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук. Об этом он заявил в специальном интервью RTVI.

«Почему была проведена первоначальная волна мобилизации? Потому что те указания, которые делались и по линии министерства обороны, и по линии федеральных органов исполнительной власти по набору добровольцев, они не исполнялись должным образом <…> Когда реально столкнулись с тем, что мы упустили восток Харьковской области, у нас проблемы под Херсоном, людей не хватало», — сказал Звинчук.

Сейчас же, по его словам, в одной только Москве «сформировано несколько частей-накопителей, куда прибывают люди, получают обмундирование и ждут своей отправки группами на фронт». «Там постоянно находится 3-4 тысячи человек», — отметил Звинчук.

21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в связи с боевыми действиями на Украине. Через месяц министр обороны Сергей Шойгу доложил главе государства, что мобилизационные мероприятия завершены, установленное задание по призыву 300 тыс. человек выполнено.

Путин не стал подписывать указ о завершении частичной мобилизации. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснял, что, по мнению юристов администрации президента, в этом нет необходимости.