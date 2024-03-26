После теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта в западных СМИ появились публикации о том, что случившееся может быть использовано как предлог для мобилизации в России. В российских СМИ слухи о мобилизации циркулировали и до трагедии, в том числе в связи с заявлением министра обороны Сергея Шойгу о создании двух армий и 30 соединений до конца 2024 года. Что о возможности мобилизации говорят депутаты, эксперты и военкоры, — в материале RTVI.

В первые часы после нападения террористов на «Крокус Сити Холл» российские политики начали высказывать предположения о причастности к атаке украинских властей. В частности, об этом писали зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

На следующий день после теракта об «украинском следе» заявили ФСБ России и президент России Владимир Путин. Спецслужба в своем отчете о задержании подозреваемых сообщила, что они собирались перейти российско-украинскую границу и «имели соответствующие контакты на украинской стороне». Путин в своем обращении к россиянам сказал, что для террористов «с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы».

Вечером 25 марта президент заявил на совещании со спецслужбами, что теракт мог быть «звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима». Целью нападения Путин назвал попытку «посеять панику» в обществе и показать, «что для киевского режима еще не все потеряно».

«Предлог для мобилизации»: что пишут западные СМИ после теракта

Киев отвергает обвинения в причастности к теракту. МИД Украины, Главное управление разведки (ГУР) Минобороны страны и пресс-секретарь главы офиса украинского президента Дарья Заривная связали заявления российской стороны с подготовкой к новой волне мобилизации.

По мнению украинского МИДа, обвинения со стороны российских властей — «спланированная провокация Кремля с целью дальнейшего разжигания антиукраинской истерии в российской обществе, создания условий для усиления мобилизации российских граждан». В заметке The New York Times (NYT) по следам пресс-релиза украинского МИД отмечается, что российские войска продвигаются по всей линии фронта, но более крупный прорыв, по мнению военных аналитиков, «потребует масштабной мобилизации свежих войск».

Bloomberg не связывает напрямую заявления российских властей о теракте с предполагаемой мобилизацией, но упоминает ее в своей статье. Хотя в России заявляли, что не планируют проводить новую мобилизацию, российскому руководству «нужно больше людей на передовой», считает издание. В частности, по версии агентства, России понадобится «полмиллиона военнослужащих» в свете заявления министра обороны Сергея Шойгу о планах сформировать к концу 2024 года две общевойсковые армии и 14 дивизий.

20 марта глава Минобороны на заседании коллегии ведомства 20 марта сообщил о формировании армейского корпуса, мотострелковой дивизии, Днепровской речной флотилии, а также бригады речных катеров флотилии. До конца года планируется сформировать две общевойсковые армии и 30 соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад, добавил Шойгу. Повышение боевых возможностей российских войск продолжается в соответствии с решением президента России, сказал министр.

«Вот тут-то и вступают в игру текущие события и осторожные заявления Путина — он сплачивает свои войска и сосредотачивает внимание россиян на общем враге», — пишет Bloomberg.

Эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) Германии по вопросам безопасности Родерих Кизеветтер заявил в комментарии группе изданий Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), что ожидает новой волны мобилизации в России после атаки на «Крокус Сити Холл» и обвинений в адрес Украины. Мнение о том, что Москва «ищет предлог, чтобы мобилизовать больше россиян внутри страны», также выразил председатель комитета по иностранным делам сейма Польши Павел Коваль.

Он предположил, что Россия стремится попасть в «окно возможностей» перед выборами президента США, которые пройдут в ноябре 2024 года. Москва рассчитывает на победу Дональда Трампа и возможность «быстро договориться» с ним по украинскому конфликту, поэтому «надеется быстро ослабить» Украину, рассуждает Коваль. По его мнению, российские власти «осознают», что «ситуация может усложниться через год-два», если этим «окном возможностей» не воспользоваться.

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев, комментируя RTVI публикации западных СМИ, заявил, что «никакой новой мобилизации не ожидается».

«Мы сейчас планово набираем контрактников на добровольной основе, увеличиваем, безусловно, свои Вооруженные силы, создаем два новых военных округа. Мобилизации никакой не предполагается», ― сказал депутат.

Почему может потребоваться новая мобилизация: версия российских СМИ

22 марта, до теракта в «Крокус Сити Холле», издание «Верстка»* выпустило публикацию, в которой утверждается со ссылкой на источники в Минобороны, администрации президента и региональных правительствах, что в российскую армию якобы планируется набрать 300 тыс. человек.

По версии издания, это связано с якобы планируемым наступлением на Харьков, для участия в котором предполагается «высвободить опытных военных», которые сейчас находятся на приграничных территориях, и заменить их мобилизованными.

В первую очередь речь идет о резервистах, запасниках и демобилизованных солдатах срочной службы, которых якобы планируется «посадить на контракты», заявили собеседники издания. По словам источника «Верстки»* во внутриполитическом блоке администрации президента, «все уже готово к мобилизации 2.0».

Сотрудники двух московских военкоматов рассказали, что занимаются оформлением новых броней от мобилизации для бюджетников и сотрудников некоторых оборонных предприятий.

«Никто не говорит, что это для новой мобилизации, но зачем тогда еще это делается, непонятно», — сказал один из собеседников «Верстки»*.

Сотрудник одного из департаментов столичной мэрии отметил, что не слышал официальной информации о предполагаемой «второй мобилизации». По его словам, «будет штатный призыв». «Плюс повестки дембелям, плюс работа с уклонистами, которым нет тридцати. Где-то 200-250 тысяч человек они хотят в общем потоке забрать», — заявил источник издания.

Военный эксперт Юрий Федоров* в разговоре с «Агентством»* предположил, что в российские войска потребуется набрать не менее 200 тыс. человек. В такую численность он оценил формирование двух общевойсковых армий и 30 соединений, о которых говорил Сергей Шойгу. Федоров* считает, что реализовать озвученные главой Минобороны планы возможно только «если Россия объявит мобилизацию».

Руководитель проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин* предположил, что «дополнительный набор мобилизованных» может начаться летом или осенью 2024 года. По его мнению, речь может идти о 100-150 тыс. человек.

«Пакуйте вещи»: что говорят военные и блогеры

О возможной мобилизации в связи с планами Минобороны также заявил военнослужащий Егор Гузенко (позывной «Тринадцатый»). Он отметил, что армейский корпус насчитывает «народу 100 тыс. человек», а это означает «только одно ― мобилизация».

«Не надо ни на что надеяться, ребята, пакуйте вещи, готовьтесь», — заявил Гузенко в видеоролике на своем телеграм-канале.

Формирование Днепровской речной флотилии военный связывает с тем, что «Днепр все-таки придется форсировать». При этом он отметил, что в Великую Отечественную войну в операции по форсированию Днепра было задействовано 2,7 млн военнослужащих. «Я же цифры люблю, и цифры говорят, что мобилизация скоро будет, это только, наверное последний кретин не понимает», — считает Гузенко.

Военный эксперт, капитан 1 ранга в запасе Владимир Гундаров в беседе с RTVI связал формирование Днепровской флотилии с подготовкой российских войск к наступлению «на каком-то из участков», когда установится сухая погода.

«Это заявка на то, что Днепр к концу года будет российским. <…> Пока что об этом преждевременно говорить, но сама заявка на то, что к концу года будет создана Днепровская флотилия и бригада речных катеров, — это однозначно указывает на то, что наступление будет. Флотилия нужна для того, чтобы форсировать Днепр, а форсировать Днепр — это значит, что мы не остановимся на левом берегу Днепра», — считает Гундаров.

По мнению эксперта, у российских войск есть резервы на проведение предполагаемого наступления, но, «конечно, их не хватит». «И мы в ближайшее время, наверное, узнаем что-то новое о том, какие формирования создаются, в том числе и на Донбассе», — сказал эксперт.

Комментируя планы Минобороны по формированию двух общевойсковых армий и других соединений, Гундаров предположил, что их будут набирать «и по контракту, и по призыву».

«У нас законодательство о призыве изменилось, теперь могут призывать с 18 до 30 лет. То есть по закону получается, что можно теперь больше набрать», — отметил он. По мнению эксперта, новые армии призваны усилить Ленинградский и Московский военные округа, воссозданные указом президента России Владимира Путина в феврале 2024 года. Комплектоваться они будут за счет призывников, считает Гундаров.

«В составе бывшего Северо-Западного военного округа было всего несколько бригад, потом создали одну сухопутную дивизию. Но этого мало для охраны и прикрытия границы с натовскими странами. И там однозначно формирование будет идти из состава призывников», — считает Гундаров.

Контрактников же, по мнению эксперта, могут отправить на Украину. «Что касается Украины, то здесь однозначно только контракт и, видимо, из состава вот этих двух формируемых армий и отдельных дивизий часть будут составлять призывники, а часть контрактники, и эти контрактники могут быть откомандированы на Украину», — сказал он.

Военный телеграм-канал «¡No Pasaràn!» скептически оценивает возможность формирования новых бригад и дивизий без проведения мобилизации. «А сколько на такую толпу командиров — офицеров и сержантов? А сколько надо разных специалистов? Их просто так по объявлению или повестками не набрать. Их надо иметь уже заранее», — рассуждает он.

Военная операция «доказала, что компактная профессиональная армия Россию защитить не сможет», считает военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. «В подобных конфликтах высокой интенсивности количество не менее важно, чем качество. Особенно — для такой большой страны, как наша. <…> И, как показывает история, дальше будет только тяжелее», — пишет он.

«Пока это слухи»: что говорят о мобилизации в Госдуме

Вопрос о новой волне мобилизации пока не стоит, заявил «Подъему» член комитета по обороне Виктор Заварзин 22 марта.

«Я не располагаю такими данными, что будет какая-то мобилизация. У нас есть еще от той частичной мобилизации, которая была [осенью 2022 года], дополнительный резерв. У нас есть большая группа контрактников. Пока так вопрос не стоит. Пока это слухи», ― сказал депутат.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев в разговоре с RTVI назвал мобилизацию «попросту нецелесообразной» на сегодняшний день. Он отметил, что российские Вооруженные силы укомплектованы людьми, которые добровольно подписали контракт, и этого «хватает».

«Мне говорят, мол, надо еще, почему мы не можем еще завтра миллион мобилизовать? Тут два аспекта. Первое — сможем ли их всех сразу одеть, обуть, обучить? Есть возможности оборонно-промышленного комплекса (ОПК), на сегодняшний день он обеспечивает ту группировку, которая работает сейчас. <…> Второй аспект мобилизации — если мы призываем людей, то мы будем вынуждены их отрывать от станка, плуга, штурвала, руля, так далее», — отметил депутат.

Он добавил, что в промышленном комплексе «повысился запрос на рабочие руки», при этом ОПК «тащит за собой все — энергетику, химическую промышленность».

«Поэтому на сегодняшний день мобилизация попросту нецелесообразна», — сказал Гурулев.

В начале марта в соцсетях и мессенджерах начал распространятся приказ якобы за подписью министра обороны Сергея Шойгу о дополнительном призыве граждан на военную службу в рамках частичной мобилизации с 25 марта 2024 года. Согласно «документу», военкомы якобы должны не позднее 1 июня организовать призыв 300 тыс. человек в рамках мобилизации.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в разговоре с RTVI назвал это «полнейшим бредом» и «фейковым, высосанным из пальца документом». О том, что «приказ» содержит сразу несколько признаков фейка, также заявлял юрист Евгений Смирнов.

* признан Минюстом России иноагентом